Apple, AB'deki uygulama geliştiricileri için ticari koşullarını değiştiriyor

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Apple'dan yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu ile yürütülen yakın işbirliği sonrasında AB'deki uygulamalara yönelik ticari şartların güncellendiği duyuruldu.

Açıklamada, bu değişikliklerin Apple'ın ticari koşullar ve alternatif dağıtım yöntemleri konusunda Komisyon ile yaşadığı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğu belirtildi.

AB'de uygulama dağıtan tüm geliştiricilerin tek bir koşul setine tabi tutularak sürecin sadeleştirildiğine değinilen açıklamada, yeni düzenlemenin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada, yükleme başına alınan "Core Technology Fee"nin kaldırıldığı belirtilerek, bunun yerine App Store dışında dağıtılan uygulamalardaki dijital işlemlerden yüzde 5 komisyon alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, komisyon oranlarının Apple uygulama içi satın alma için yüzde 26, alternatif ödeme sistemleri için yüzde 20 ve web sitesine yönlendiren dış bağlantılı ödemeler için yüzde 15 olarak belirlendiği aktarılarak, küçük işletmeler, Mini Apps Partner Programı ve Video Partner Programı kapsamındaki geliştiriciler ile ilk yılını aşan otomatik yenilenen abonelikler için daha düşük oranlarda komisyon alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, geliştiricilerin artık Apple'ın kendi uygulama içi satın alma sistemiyle birlikte alternatif ödeme sistemlerini de sunabileceği vurgulandı.

Ayrıca çocuk güvenliğine ilişkin önlemler kapsamında App Store'daki çocuk uygulamalarında dış bağlantı ile ödeme yapılmasının yasaklandığı, 13 yaşından küçükleri internet sitesine yönlendiren satın alma bağlantılarına izin verilmeyeceği ve 18 yaşından küçük kullanıcıların alternatif ödeme veya dış bağlantı içeren işlemlerinde ebeveyn onay mekanizmasının zorunlu tutulduğu bildirildi.