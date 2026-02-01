Apple, Mac'lerde kademeli özelleştirme dönemini başlattı

Apple, Mac ürünlerine yönelik çevrimiçi sipariş sürecinde önemli bir değişikliğe gitti.

Şirketin resmi internet sitesinde hayata geçirilen yeni sistemle birlikte, sipariş akışı kademeli ve daha detaylı bir özelleştirme yapısına dönüştürüldü.

Yeni düzenlemeye göre kullanıcılar, sipariş sürecinin ilk adımında ekran boyutunu seçiyor. Bu tercihi renk seçimi takip ederken, bir sonraki aşamada işlemci seçimi yapılıyor.

İşlemci tercihi sonrası ise kullanıcılar daha kapsamlı özelleştirme seçeneklerine yönlendiriliyor. Bu bölümde RAM kapasitesi, SSD depolama alanı, güç adaptörü, klavye dili ve klavye düzeni gibi donanım bileşenleri ayrı ayrı belirlenebiliyor.

Türkiye'de de uygulanıyor

Apple'ın yenilenen sipariş sistemi Türkiye'deki kullanıcılar için de devreye alındı. Böylece Türkiye üzerinden verilen Mac siparişlerinde de aynı kademeli ve özelleştirilebilir sipariş akışı geçerli hale geldi. Bu adımın, kullanıcı deneyimini daha anlaşılır ve kontrollü hale getirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.