Apple'ın yeni iPhone planı tutmadı: Beklediğini bulamayınca düğmeye bastı

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Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın, iPhone 18 Pro serisine yönelik talebin beklentilerin altında kalması üzerine üretim planlarında değişikliğe gittiği iddia edildi. Nikkei Asia'nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre şirket, bazı tedarikçilerinden iPhone 18 Pro modellerinde kullanılan bileşenlerin üretimini azaltmalarını istedi.

Siparişlerde yüzde 15'lik kesinti

Apple'ın, bellek çiplerinde yaşanan maliyet artışları nedeniyle eylül ayının başından itibaren sevkiyat konusunda daha temkinli hareket ettiği belirtildi.

Şirketin ekim ayı için verdiği bileşen siparişlerini, başlangıçta planlanan miktara göre en az yüzde 15 azalttığı öne sürüldü.

Yeni iPhone modellerine 100 dolar zam

Apple'ın yeni amiral gemisi modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatları sırasıyla 1.199 dolar ve 1.299 dolar oldu. Böylece her iki modelin fiyatı da önceki nesle kıyasla 100 dolar yükseldi.

Şirket, son dönemde ürün fiyatlarında yaşanan artışların nedenini yapay zeka teknolojilerine yönelik yoğun talebin bellek çipi maliyetlerini yükseltmesi olarak açıklamıştı.

Artan maliyetler yalnızca yeni iPhone modellerini değil, MacBook ve iPad serilerinin yanı sıra iPhone 16 ve iPhone 17 modellerini de etkiledi.

Apple'ın yeni satış stratejisi de etkili olabilir

Nikkei Asia'nın haberinde, ağustos sonundan ekim ayına kadar görülen talep zayıflığının Apple'ın yeni ürünlerini piyasaya sürme takvimindeki değişikliklerle de bağlantılı olabileceği belirtildi.

Şirketin, önceki yıllardan farklı olarak yeni iPhone modellerini aynı dönemde tanıtmak yerine lansmanları iki ayrı döneme yaymayı planladığı ifade edildi.

Bu kapsamda standart iPhone 18 modelinin, daha uygun fiyatlı iPhone 18e ve ince tasarımıyla öne çıkan iPhone Air 2 ile birlikte 2027 yılının ilkbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bellek kapasitesinde de maliyet etkisi

Öte yandan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde, önceki nesilde olduğu gibi 12 GB RAM kapasitesi bulunuyor.

Daha önce ortaya atılan iddialarda Apple'ın yeni Pro serisinde 16 GB RAM kullanmayı değerlendirdiği belirtilmişti. Ancak şirketin yükselen bellek maliyetleri nedeniyle bu planından vazgeçmiş olabileceği öne sürülüyor.