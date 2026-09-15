Bill Gates'ten dünyaya yapay zeka uyarısı: Hükümetler çok geride kaldı

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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekânın toplumda yaratacağı büyük dönüşüme karşı dünya genelindeki hükümetlerin yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi. İstihdamdan güvenliğe kadar birçok alandaki risklere dikkat çeken Gates, yapay zekâyı "uzaylı zekâsına" benzetirken, vakfının teknolojiye erişimin genişletilmesi için iki yılda en az 1 milyar dolar harcayacağını açıkladı.

Microsoft'un kurucu ortağı ve milyarder hayırsever Bill Gates, yapay zekânın hızla gelişmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek riskler konusunda hükümetlere dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Reuters'a konuşan Gates, dünyada hiçbir hükümetin yapay zekânın beraberinde getireceği toplumsal değişimlere yeterince hazır olmadığını savundu.

"Hükümetler çok geride"

Yakın zamana kadar yapay zekânın geleceğine ilişkin daha iyimser açıklamalar yapan Gates, teknolojinin gelişme hızıyla birlikte görüşlerinin de değiştiğini belirtti.

Yapay zekânın istihdam üzerindeki etkileri, saldırılarda kullanılma ihtimali ve yapay zekâ destekli dijital arkadaşlara bağımlılık gibi konularda risklerin bulunduğuna işaret eden Gates, "Hiçbir hükümetin bu konu üzerinde olması gerektiği kadar derinlemesine çalıştığını düşünmüyorum" dedi. Gates, değerlendirmesini "Hükümetler bu konuda çok geride" sözleriyle sürdürdü.

Endişelerini dünya liderleriyle de görüştüğünü belirten Gates, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibiyle konu hakkında temas kurduğunu, yıl içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşmeyi hedeflediğini aktardı.

Yapay zekâ için 1 milyar dolarlık plan

Gates, risklere rağmen yapay zekânın doğru yönetilmesi ve teknolojiye eşit erişim sağlanması halinde dünyanın en yoksul kesimleri için önemli fırsatlar yaratabileceğini düşünüyor.

Gates'in adını taşıyan vakıf, yapay zekâya erişimi genişletmek amacıyla gelecek iki yılda en az 1 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Söz konusu kaynak, vakfın daha önce duyurduğu yıllık 9 milyar dolarlık harcama programının bir bölümünü oluşturacak. Kaynakların eğitim, sağlık ve tarım alanlarında çalışan ortaklara yönlendirilmesi planlanıyor.

Aynı zamanda büyük dil modellerinin farklı dillerde kullanılabilmesini sağlayacak veri altyapısının geliştirilmesine destek verilmesi hedefleniyor.

"Sağlıkta potansiyelini abartmak zor"

Yapay zekânın özellikle sağlık alanında büyük değişikliklere yol açabileceğini belirten Gates, "Sağlık açısından potansiyelin büyüklüğünü abartmak zor" ifadelerini kullandı.

Gates'e göre teknoloji, sahada çalışan sağlık personelinin desteklenmesinden yeni ilaç ve aşıların keşfine kadar geniş bir alanda kullanılabilir.

Ancak yapay zekânın oluşturabileceği sorunlarla mücadelede ülkeler arasında iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayan Gates, dikkat çeken bir benzetmede bulundu.

Yapay zekayı "uzaylı zekasına" benzetti

Gates, yapay zekânın gelişini, ülkelerin ortak bir tehdide karşı birleştiği felaket filmlerine benzeterek, "Uzaylıların geldiği ve bir şekilde ABD, Çin ve herkesin sorunu çözmek için bir araya geldiği türlü türlü film var" dedi.

Yapay zekâ için de benzer bir yaklaşım gerektiğini belirten Gates, "Yapay zekâ da biraz bu uzaylı zekâsına benziyor. Artık burada ve filmlerde gösterildiği gibi hareket etsek iyi olur" ifadelerini kullandı.

Epstein bağlantısı hakkında konuştu

Gates, röportajda Jeffrey Epstein ile geçmişteki ilişkisine yönelik soruları da yanıtladı.

Haziran ayında ABD Kongresi'nde Epstein ile ilişkisi konusunda ifade veren Gates, herhangi bir suçla itham edilmiyor. Gates daha önce Epstein ile kurduğu ilişkiden pişmanlık duyduğunu birçok kez açıklamıştı.

Gates, Epstein'ın küresel sağlık çalışmalarına maddi destek sağlayabileceğini düşündüğünü ancak finansçının daha sonra evlilik dışı ilişkileri üzerinden kendisine şantaj yapmaya çalıştığını söyledi.

Gates Vakfı'nda gerçekleştirilen bağımsız incelemede ise Epstein'a ödeme yapıldığına veya suç faaliyetlerine katılım olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Gates, yaşananların kendisinin veya vakfının itibarında önemli bir kayba yol açmadığını savunarak hükümet liderleriyle temaslarında ve gazetecilerin kendisiyle röportaj yapma isteğinde herhangi bir azalma görmediğini söyledi.