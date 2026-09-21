Facebook ve Instagram çöktü: Binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

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Meta'nın sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da ABD'de erişim sorunu yaşandı. Kesinti takip sitesi Downdetector'a binlerce kullanıcıdan sorun bildirimi ulaştı.

Downdetector verilerine göre pazar günü ABD Doğu Saati ile 21.11 itibarıyla Facebook için yapılan kesinti bildirimlerinin sayısı 17 bini aştı.

Instagram'da da benzer şekilde erişim sorunları yaşandı. Platformla ilgili Downdetector'a iletilen sorun bildirimlerinin sayısı 5 binin üzerine çıktı.

Kesintinin nedeni bilinmiyor

Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Downdetector'daki rakamlar, kullanıcılar tarafından gönderilen bildirimlerden oluşuyor. Bu nedenle veriler, kesintiden etkilenen toplam kullanıcı sayısını değil, platforma sorun bildiren kullanıcıların sayısını gösteriyor.