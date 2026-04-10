Grand Theft Auto VI sürprizi! Beklenenden çok daha erken gelebilir

GTA 6 için ortaya çıkan yeni sızıntılar oyuncuları heyecanlandırdı. İddialara göre çok oyunculu mod, ana oyundan kısa süre sonra erişime açılabilir.

Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) hakkında yeni detaylar gündeme geldi. Sektör kulislerinde konuşulan bilgilere göre GTA 6 Online, önceki oyunlara kıyasla çok daha hızlı bir şekilde oyuncularla buluşabilir.

Daha büyük ve kapsamlı bir deneyim

Son sızıntılara göre GTA 6 Online’ın, ana oyunun çıkışından yaklaşık bir ay sonra, yani Aralık ayında yayınlanabileceği öne sürülüyor. Bu durum, Rockstar’ın önce hikâye modunu öne çıkaran klasik stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Yeni GTA Online deneyiminin, daha fazla oyuncuyu aynı anda destekleyebileceği ve daha geniş bir içerik yapısına sahip olacağı konuşuluyor. Topluluk içeriklerine daha fazla alan açılması da planlar arasında yer alıyor.

Rockstar’dan henüz açıklama yok

Tüm bu iddialara rağmen Rockstar Games cephesinden resmi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak ortaya çıkan bilgiler, GTA 6 Online için bekleme süresinin kısalabileceğine işaret ediyor.