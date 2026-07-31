Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu var?

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Instagram için sıkça hata raporu geliyor. Binlerce kişi hata ile karşılaştığını söylerken yine sıkça gelen soru "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor" oluyor.

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Instagram'da globalde sorun yaşanmazken ülkemizde birçok hata raporu geliyor. Öğlen saatlerinde başlayan problem devam ediyor. META'dan henüz açıklama gelmedi.

TürkNet kullanıcıları ise yaşanan internet kesintisi nedeniyle uygulamaya giremiyor.