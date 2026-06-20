Instagram çöktü mü, neden çöktü? İnstagram'da sorun mu var, neden yavaş?

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Fotoğraf ve video paylaşımına dayalı sosyal medya platformu olan Instagram'da bugün de sorun yaşanıyor. Birçok kullanıcı hata ile karşılaştığını paylaşıyor. Bu gelişme nedeniyle "Instagram çöktü mü, neden çöktü" sorusu sıkça geliyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram için birçok hata raporu verilirken henüz problemin kaynağı bilinmiyor.

Downdetektor verilerine göre sorun birçok ilde yaşanıyor.