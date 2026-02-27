Meta'dan radikal Karar! Instagram'daki hassas aramalar ebeveynlere bildirilecek

Sosyal medya devi Meta, genç kullanıcıların güvenliğini sağlamaya yönelik tartışmalı süreçte kritik bir adım daha atıyor. Instagram, özellikle hassas içeriklere yönelik tekrarlanan aramaları mercek altına alarak aileleri bilgilendireceği yeni bir sistemi devreye alıyor.

Instagram, platformdaki genç kullanıcıların intihar veya kendine zarar verme gibi tehlikeli konuları üst üste aramaya kalkışması durumunda ebeveynlere otomatik uyarı gönderecek. Bu yeni güvenlik katmanı, ebeveyn gözetimi aracını aktif olarak kullanan aileler için geçerli olacak.

4 ülkede kullanılmaya başlanacak

Önümüzdeki haftalarda Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve ABD'de kullanıma sunulması planlanan sistem, kısa süre içinde yinelenen hassas aramaları tespit ettiğinde velileri bilgilendirmekle kalmayacak, aynı zamanda çocuklarıyla bu zor konularda nasıl sağlıklı bir diyalog kurabileceklerine dair uzman rehberliği de sunacak.

Yapay zeka görüşmeleri de kapsama alınacak

Meta Sözcüsü Sophie Vogel ise yıl içinde gençlerin destek almak amacıyla platformun mevcut yapay zeka aracıyla iletişime geçebileceğini, intihar ya da kendine zarar verme odaklı yapay zeka sohbetlerinin de ebeveynlere bildirileceğini açıkladı.

Hukuki baskılar gölgesinde adım

Yeni adım, Meta ve diğer sosyal medya şirketlerine karşı açılan davaların gölgesinde geldi. Los Angeles'ta görülen ve 1.600'den fazla davacının yer aldığı davada Instagram, YouTube, TikTok ve Snap'in platformlarını bağımlılık yaratacak şekilde tasarladığı öne sürülüyor.

Meta daha önce de genç kullanıcıları korumaya yönelik bazı düzenlemeler yapmıştı. 2024 yılında gençlerin kimlerle iletişim kurabileceğini sınırlayan "Genç Hesapları" uygulamaya alınmış, Ekim 2025'te ise belirli içeriklere erişimi kısıtlayan ve platform deneyimini "PG-13" seviyesine yaklaştıran bir sistem devreye sokulmuştu.

Buna karşın, çocuklarını kaybeden bazı aileler tarafından açılan davalarda platformun özellikle "şantaj" (sextortion) vakalarına karşı yeterli önlem almadığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.