Papa 14. Leo’dan yapay zeka çıkışı: İnsanlık için tehdit haline gelmemeli

Papa 14. Leo, yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde Katolik Kilisesi’nin yaklaşımını ortaya koyan ilk kapsamlı genelgesini yayımladı. “Magnifica Humanitas” adı verilen papalık genelgesinde, yapay zekanın insan yaşamını dönüştürürken etik sınırların korunması gerektiği vurgulandı.

Papa Leo, teknolojinin kontrolsüz biçimde büyümesinin insanlık açısından yeni tehditler doğurabileceğini belirterek özellikle savaş teknolojileri ve algoritmik manipülasyon konusunda uyarılarda bulundu.

“Yapay zeka savaşların doğasını değiştiriyor”

Genelgenin tanıtımı sırasında konuşan Papa, dünyada Sanayi Devrimi dönemine benzer büyüklükte bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Yapay zekanın artık günlük yaşamın birçok alanına doğrudan etki ettiğini belirten Papa, bu teknolojinin savaşların yürütülme biçimini de dramatik şekilde değiştirdiğini söyledi.

Papa 14. Leo, özellikle insan kontrolünün dışına çıkabilen otonom silah sistemlerinin kaygı verici olduğunu dile getirdi. Ayrıca önyargılı verilerin algoritmalara yüklenmesi ve insanların bilgiye erişiminin engellenmesi gibi risklerin de ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

“Yapay zeka da silahsızlandırılmalı”

Papa’nın en dikkat çeken mesajlarından biri ise yapay zekanın “silahsızlandırılması” çağrısı oldu. Katolik Kilisesi’nin uzun yıllardır nükleer silahsızlanmayı savunduğunu hatırlatan Papa, benzer yaklaşımın yapay zeka için de geçerli olması gerektiğini ifade etti.

Papa, “Yapay zeka tahakküm, dışlama ve ölüm aracına dönüştürülmemeli. Nükleer enerji gibi insanlığın ortak yararı için kullanılmalı” mesajını verdi.

Teknoloji devlerine dikkat çeken çağrı

“Magnifica Humanitas” genelgesinde büyük teknoloji şirketlerine yönelik mesajlar da yer aldı. Belgede, yapay zeka teknolojilerinin birkaç şirketin kontrolünde yoğunlaşmasının tehlikeli olduğu vurgulandı.

Genelgede ayrıca Meta, Google, Amazon ve OpenAI gibi şirketlerin yapay zeka alanındaki rekabetinin yavaşlatılması gerektiği yönünde çağrı yapıldığı aktarıldı.

Yapay zekanın insanlığı “bitmeyen savaşlara” sürükleme riski taşıdığı belirtilirken, devletlerin ve uluslararası kuruluşların bu alanda güçlü denetim mekanizmaları oluşturması gerektiği ifade edildi.

“Hiçbir algoritma savaşı meşru kılamaz”

Papa 14. Leo’nun genelgesinde yeni teknolojilerle birlikte ortaya çıkan “modern kölelik” riskine de dikkat çekildi. Belgede, hiçbir algoritmanın savaşları ahlaki açıdan kabul edilebilir hale getiremeyeceği vurgulandı.

Katolik Kilisesi’nin yapay zeka tartışmalarında uzmanların yerine geçmek istemediğini belirten Papa, ancak insanlık onurunun korunması için etik tartışmaların merkezinde yer almak istediklerini söyledi.

Vatikan’da teknoloji lobisi iddiası

Belgede dikkat çeken bir başka detay ise teknoloji şirketlerinin Vatikan’daki temasları oldu. Politico’nun haberine göre Meta, Google, Amazon ve OpenAI temsilcilerinin genelge yayımlanmadan önce Vatikan’da çeşitli görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Şirket temsilcilerinin, yapay zekanın etik şekilde geliştirilebileceği konusunda Vatikan’ı ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.