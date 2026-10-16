Türkiye'nin 5G abone sayısı açıklandı: 6 ay önce hizmete girmişti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 5G teknolojisini kullanan abone sayısının eylül sonu itibarıyla 47 milyon 661 bin 726'ya yükseldiğini açıkladı. Uraloğlu, yeni nesil iletişim altyapısının iki yıl içerisinde ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki 5G kullanımına ilişkin son verileri AA muhabiriyle paylaştı.

Türkiye'de 1 Nisan 2026 tarihinde mobil şebekelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin abone sayısında önemli bir artış yaşandı. Geçen yıl 16 Ekim'de gerçekleştirilen ihalenin ardından hizmete alınan 5G'de kullanıcı sayısı, eylül sonu itibarıyla 47 milyon 661 bin 726'ya ulaştı.

5G abone sayısı 6 ayda 47 milyonu geçti

Üç mobil operatörün katılımıyla düzenlenen 5G ihalesinden 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiğini hatırlatan Uraloğlu, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl 16 Ekim'de 3 operatörümüzün katılımıyla 5G ihalesini yapmıştık. İhalede, 3 milyar 534 milyon dolarlık sonuç elde etmiştik. Bu, beklediğimiz rakamın üzerine de çıkarak başarılı bir ihale olmuştu. Daha sonra Nisan 2026 itibarıyla ilk sinyallerin alınmasıyla bu işi taçlandırmıştık. Nisanda devreye aldığımız bu teknolojiyle ilk günden 21 milyon abone buluşmuştu. Ağustosta bu sayı 44,5 milyon oldu, eylül ayı itibarıyla toplam 5G abone sayısı 47 milyon 661 bin 726'ya ulaştı."

Hedef iki yıl içinde Türkiye'nin tamamına ulaşmak

5G teknolojisinin, 4,5G'ye göre daha fazla cihazın aynı anda bağlantı kurmasına olanak sağladığını ve veri iletimindeki gecikmeleri önemli ölçüde azalttığını belirten Uraloğlu, bu altyapının dijital dönüşüm açısından taşıdığı öneme değindi.

Akıllı üretim tesislerinden otonom robotlara, ulaşım sistemlerinden enerji yönetimine kadar birçok alanda 5G'nin kullanılabileceğini ifade eden Uraloğlu, "Hedefimiz 5G hizmetlerinin iki yıl içinde kademeli olarak Türkiye'nin her noktasına ulaştırılması." dedi.

Ulaşım ve sanayide yeni dönem

Yeni nesil iletişim teknolojisinin ekonomi, sanayi, sağlık, tarım ve ulaşım başta olmak üzere pek çok sektörde değişimi beraberinde getireceğini anlatan Uraloğlu, özellikle tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarının trafik güvenliğine katkı sağlayacağını bildirdi.

Sanayi alanında ise akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve gerçek zamanlı veri analizleri sayesinde üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilebileceğini kaydetti.

Uraloğlu, 5G'nin akıllı şehirlerdeki kullanımına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"5G teknolojisi akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümlere öncülük edecek. Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak, küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak ve ülkemizi teknoloji alanında öncü konuma taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

5G'nin yalnızca internet hızını artırmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, teknolojinin düşük gecikmeli veri iletişimi, çok sayıda cihazın eş zamanlı bağlantısı ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi açısından da önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.