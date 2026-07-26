Türkiye'nin YouTube'da en çok aradığı içerik belli oldu: İşte ilk 10 listesi...

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Türkiye'de YouTube'daki kullanıcı aramalarına ilişkin Google verileri, yılın ilk yarısında en fazla ilgi gören içerikleri ortaya koydu. Verilere göre, platformda yapılan aramalarda Türk dizileri belirleyici olurken, listenin zirvesine "Taşacak Bu Deniz" yerleşti.

Dünyaya dizi ve film ihraç eden Türkiye'de, YouTube kullanıcılarının en çok aradığı içerikler arasında dizi yapımlarının ağırlık kazandığı görüldü.

İlk 10'da beş dizi yer aldı

Ocak-haziran dönemini kapsayan listede ilk sırayı "Taşacak Bu Deniz" alırken, ikinci sırada "Yeraltı" bulundu. Üçüncü sıraya "şarkılar" ifadesi yerleşirken, devamında "Manifest", "Uzak Şehir", "Minecraft" ve "Sevdiğim Sensin" aramaları sıralandı.

En çok yapılan aramalar arasında "şarkılar"ın yanı sıra "şarkı" ifadesi de dikkat çekti. Listenin devamında ise "Eşref Rüya" ve "araba" sorguları yer aldı.

Geçen yıla göre yeni diziler öne çıktı

2025'in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, bu yıl yayın hayatına başlayan bazı dizilerin üst sıralara yükseldiği görüldü. Öte yandan "şarkılar", "Uzak Şehir", "Minecraft", "şarkı" ve "Eşref Rüya" aramalarının iki yılda da ilk sıralarda yer almayı sürdürdüğü belirlendi.

Yükselişteki aramalarda farklı içerikler dikkat çekti

Bir önceki döneme göre en fazla artış gösteren "yükselişteki sorgular" listesinde ise ilk 10'daki dizilerin yanı sıra "Daha 17", "Kabe'de hacılar hu der Allah", "Survivor", "Delikanlı" ve "Daha İyi" ifadeleri de öne çıktı.

Dünyada tablo değişmedi

YouTube'daki küresel arama eğilimleri incelendiğinde ise geçen yıla kıyasla listenin büyük ölçüde aynı kaldığı görüldü.

Dünya genelinde en çok aranan ifadeler "song", "movie", "video", "songs" ve "dj" oldu.

Yükselişteki küresel aramalarda ise ilk sırada dizisiyle de ilgi gören "Yeraltı" yer aldı. Bu sorguyu "TikTok mashup 2026", "trending music", "Sevdiğim Sensin" ve "bairan song" takip etti.