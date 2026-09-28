Yapay zekâda yerli altyapı büyüdü, 11 model EVREN’e bağlandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen EVREN yapay zekâ platformunda yeni aşamaya geçildi. Platformun büyük dil modeli servisi geniş kullanıcı kitlesine açılırken 11 açık ağırlıklı model, Türkiye’deki yüksek performanslı GPU altyapısı üzerinden tek noktadan kullanılabilir hale geldi.

EVREN 11 modeli tek API altında topladı

EVREN’in yeni büyük dil modeli çıkarım servisi, farklı yapay zekâ modellerini ayrı ayrı altyapılara bağlanma ihtiyacı olmadan kullanmayı hedefliyor.

Sistemde 11 açık ağırlıklı model tek bir API üzerinden sunuluyor. Mevcut yapay zekâ uygulamalarının da EVREN altyapısına bağlanabilmesi için OpenAI uyumlu API mimarisi kullanılıyor.

Platform; metin üretiminin yanı sıra akıl yürütme, kodlama, görsel analiz, belge işleme ve farklı yapay zekâ görevlerinde kullanılabilecek modelleri aynı altyapıda bir araya getiriyor.

Anlık yanıt desteği ve otomatik model yönlendirme özelliğiyle uygulamanın ihtiyacına göre farklı modellerden yararlanılabiliyor.

Yapay zekâ verileri Türkiye’de işleniyor

EVREN’in öne çıkan taraflarından biri ise veri trafiğinin Türkiye’de tutulması.

Modele gönderilen istemler, oluşturulan yanıtlar ve kullanım kayıtları Türkiye’de bulunan yüksek performanslı GPU altyapısında işleniyor. Böylece kullanıcıların yapay zekâ uygulaması geliştirirken verilerini yurt dışındaki bulut hizmetlerine aktarmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu yapı özellikle hassas veri kullanan kamu kurumları, savunma sanayisi şirketleri, teknoloji firmaları ve araştırma kuruluşları açısından önem taşıyor.

Platformun hesaplama altyapısında yüksek performanslı GPU kümeleri kullanılırken EVREN yalnızca hazır modellerin çalıştırıldığı bir sistem olarak tasarlanmadı. Veri hazırlama, etiketleme, model eğitimi, test ve yayımlama süreçleri de aynı yapı içerisinde yürütülebiliyor.

Para yerine katkıya dayalı kredi sistemi

EVREN klasik ücretli bulut hizmetlerinden farklı bir kullanım modeli uyguluyor.

Kullanıcılar platforma veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya geliştirdikleri modelleri paylaşarak kredi kazanabiliyor. Kazanılan krediler daha sonra yüksek performanslı GPU kaynaklarının kullanılması, model eğitimi ve büyük dil modeli işlemlerinde harcanabiliyor.

Böylece özellikle öğrenciler, akademisyenler, girişimciler ve kendi güçlü yapay zekâ altyapısını kurma maliyetini karşılamakta zorlanan geliştiricilerin hesaplama kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

EVREN’e erişim e-Devlet kimlik doğrulaması üzerinden sağlanıyor. Ancak bu uygulama yeni değil. Platformun e-Devlet üzerinden erişimi haziran ayında başlamıştı. Son aşamadaki asıl değişiklik, büyük dil modeli servisinin ve 11 modellik yeni çıkarım katmanının devreye alınması oldu.

1 Kasım’a kadar API kullanımında kredi düşmeyecek

Platformun kullanımını hızlandırmak için geçici bir teşvik de devreye alındı.

1 Kasım 2026’ya kadar gerçekleştirilecek API çağrıları kullanıcıların mevcut kredi bakiyesinden düşülmeyecek. Böylece geliştiriciler yeni büyük dil modeli altyapısını bu tarihe kadar kredi tüketmeden deneyebilecek.

EVREN kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı. Kullanıcı kitlesi savunma sanayisi şirketleriyle sınırlı değil; teknoloji şirketleri, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve yazılım geliştiricileri de sisteme erişebiliyor.

Sırada yerli dil, görüntü ve ses modelleri var

EVREN’in önümüzdeki dönemde yalnızca açık ağırlıklı yabancı modelleri çalıştıran bir altyapı olarak kalmaması planlanıyor.

Platforma yerli büyük dil modellerinin yanı sıra görüntü ve ses modellerinin de eklenmesi hedefleniyor. Dağıtık GPU yönetimiyle hesaplama kapasitesinin büyütülmesi de yol haritasında bulunuyor.

Bu adımların hayata geçirilmesi halinde EVREN, yalnızca model çalıştırılan bir sistemden Türkiye’de yapay zekâ geliştirme, eğitim ve hesaplama kaynaklarının ortak kullanıldığı daha geniş bir altyapıya dönüşecek.