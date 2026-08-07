Düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet el değiştirdi

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Özel sermaye şirketi Apollo Global Management, Avrupa'nın önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden EasyJet'i 5,7 milyar sterlin (yaklaşık 7,7 milyar dolar) bedelle satın almak için anlaşmaya ulaştı.

CNBC'nin aktardığına göre Apollo, anlaşma kapsamında EasyJet hissedarlarına hisse başına 715 peni nakit ödeme yapacak. Satın alma sürecindeki diğer talip Castlelake LP ise yarıştan çekildi.

Uzun süredir devam eden teklif sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, anlaşmanın Avrupa'daki düşük maliyetli hava yolu pazarındaki rekabet üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.

Tarafların bağlayıcı nihai tekliflerini sunmaları için belirlenen 7 Ağustos tarihiyle birlikte süreç tamamlanırken, EasyJet'i satın alma yarışını kazanan taraf Apollo Global Management oldu.