47 yıllık tapu düğümü çözüldü! 6 bin 500 kişiyi ilgilendiren davada tarihi karar

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Beykoz’un Çamlıbahçe Mahallesi’nde yaklaşık 47 yıldır devam eden ve bölge sakinlerinin geleceğini doğrudan etkileyen mülkiyet davasında karar çıktı. Bin 200 davalıyı ve yaklaşık 6 bin 500 vatandaşı ilgilendiren davada mahkeme, Orman İdaresi’nin taleplerini reddetti. Kararla birlikte bölgede yıllardır süren tapu belirsizliği sona ererken, imar ve dönüşüm süreçleri için de yeni bir dönem başladı.

İlk davası 1979 yılında açılan ve Çamlıbahçe Mahallesi’nin tamamını etkileyen mülkiyet sorunu, mahkemenin verdiği kararla çözüme kavuştu. Yıllardır devam eden hukuki süreç boyunca tapu alamayan ve mülkiyet hakları konusunda belirsizlik yaşayan vatandaşlar, kararın açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Duruşma sonrası adliye önünde toplanan mahalle sakinleri, alınan kararı coşkuyla karşıladı. Süreci yakından takip eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de vatandaşlarla birlikte kararı değerlendirdi.

Tapu süreci başlayacak, imar planları hazırlanacak

Mahkeme kararının ardından hak sahiplerinin resmi tapularına kavuşmasının önü açıldı. Tapu işlemlerinin tamamlanmasının ardından belediyenin bölgede imar planlarını hazırlaması bekleniyor.

Böylece Çamlıbahçe’de uzun süredir beklenen yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi mümkün hale gelecek. Bölgedeki eski ve yıpranmış yapıların yerine daha güvenli ve modern konutların yapılmasının önü açılmış olacak.

“Mahallemizin önündeki büyük engel kalktı”

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, davanın sonuçlanmasının hem vatandaşlar hem de ilçe açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Gürzel, yaklaşık 6 bin ila 6 bin 500 kişiyi etkileyen davanın sonuçlanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Türk yargısına teşekkür etti. Kararın, imar planlarının hazırlanması ve yerinde dönüşüm sürecinin başlatılması açısından kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Gürzel, Çamlıbahçe’de daha sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulacağını ifade etti.

Vatandaşlar kararı sevinçle karşıladı

Yıllardır süren belirsizliğin sona ermesi mahalle sakinlerinde büyük memnuniyet yarattı. Vatandaşlar, davanın sonuçlanmasını bölgenin geleceği açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Sekin, davanın o kadar uzun sürdüğünü ki başlangıç tarihini bile hatırlamakta zorlandıklarını belirterek, “Nesiller değişti ama dava bitmedi. Çok şükür sona erdi” dedi.

“Daha güvenli ve planlı bir mahalle istiyoruz”

Kararın ardından konuşan Halim Yalçın, bundan sonraki süreçte daha planlı ve güvenli yapılaşmanın gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Hasan Kulaç ise emeği geçen herkese teşekkür ederek gelecek nesiller için daha huzurlu bir yaşam umduğunu ifade etti.

35 yıldır bölgede yaşayan Ahmet Barut da imar sürecinin başlamasını beklediklerini belirterek, dönüşüm çalışmalarının mahalle için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.