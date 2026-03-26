'Baron'un yalısı satışa çıktı

İstanbul’un Üsküdar Kandilli sahilinde yer alan ve yıllar boyunca “Kurtlar Vadisi” dizisiyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan Abud Efendi Yalısı, satış haberiyle yeniden gündeme geldi. Boğaz’ın en seçkin yapıları arasında gösterilen yalının yüzde 15,23’lük hissesinin 170 milyon TL bedelle satışa sunulduğu öğrenildi. Denize sıfır konumu ve tarihi dokusuyla dikkat çeken yapı, havadan çekilen görüntülerle de yeniden ilgi odağı oldu.

1500 metrekarelik arsa üzerinde

19. yüzyılda, Osmanlı saray mimarisinin önemli isimlerinden Garabet Balyan tarafından 1835-1855 yılları arasında inşa edilen Abud Efendi Yalısı, özgün mimarisiyle öne çıkıyor. İki katlı ahşap yapısı, beyaz cephe kaplaması ve kırmızı kiremitli çatısıyla Boğaz siluetinin önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor. Yaklaşık 1.500 metrekarelik arsa üzerinde yer alan yalı, 270 metrekare taban alanı ve toplam 540 metrekare kullanım alanına sahip.

Abud Ailesi kullandı

1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınan yapı, uzun yıllar Abud Ailesi’nin ikameti olarak kullanıldı ve 1981 yılına kadar bu özelliğini korudu. Alt katta yer alan iki ayrı kayıkhane ve üst katta sofa etrafında şekillenen planıyla klasik yalı mimarisinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yalının dron ile çekilen görüntülerinde, denize sıfır konumu, geniş rıhtımı ve Boğaz’a açılan terası net şekilde görüldü. Simetrik pencere düzeni, cumbalı yapısı ve çevresindeki ağaç dokusu dikkat çekerken, sahil hattı boyunca uzanan iskele ve mermer rıhtım bölümü tarihi kimliği gözler önüne serdi.

Dizinin sembol mekanlarından biri

Abud Efendi Yalısı, özellikle “Kurtlar Vadisi” dizisinde geçen konsey sahneleriyle ün kazandı. Güç ve otoritenin simgesi haline gelen bu mekan, yıllar içinde Türk televizyon tarihinin en ikonik yapılarından biri olarak anılmaya devam etti.