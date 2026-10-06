Belediye 24 yeni ev inşa etti, kirasını duyan 10 kat fazlasını ödemeye razı

Konut krizi yüzünden halkın sokağa döküldüğü İspanya’da, Sevilla’ya bağlı Marinaleda, onlarca yıldır uyguladığı belediye konutu modeliyle dikkat çekiyor.

Kasabada sistem; kamu arazisi, belediye kontrolü ve bazı projelerde gelecekte evde yaşayacak

kişilerin inşaata katılması üzerine kurulu. Bu yöntemle bugüne kadar 350’den fazla konut yapıldı.

24 yeni ev 15-20 Euro’ya kiralanacak

Marinaleda Belediyesi, yapımı tamamlanmak üzere olan 24 yeni sosyal konutu iki ayrı grup halinde inşa ediyor. Bunların 10’u bir projede, 14’ü ise diğer projede yer alıyor.

Apartman blokları yerine Marinaleda’nın geleneksel konut yapısına uygun, bir veya iki katlı evler tercih ediliyor. Yeni konutların aylık kiralarının 15 ila 20 Euro arasında olması bekleniyor.

Ancak sistemin önemli bir koşulu var: Evler belediyenin mülkiyetinde kalıyor. Bir aile evden ayrıldığında konut, ihtiyacı bulunan başka bir kişiye tahsis ediliyor. Sosyal konutlara başvuracak kişilerin en az iki yıldır Marinaleda’da kayıtlı olarak ikamet etmesi gerekiyor. Konut tahsisinde başvuru sahiplerinin kişisel koşulları da dikkate alınıyor.

Düşük kira bedelinin arkasında ise sıradan özel konutların maliyetini düşüren bir piyasa mekanizması bulunmuyor. Model; kamu arazisinin kullanılması, konutların belediye kontrolünde tutulması ve bazı durumlarda gelecekte burada yaşayacak kişilerin evlerin yapımında çalışmasıyla işliyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Belediye başkanı da kira ödüyor

Marinaleda Belediye Başkanı ve aynı zamanda tarih öğretmeni olan Sergio Gómez, sistemi bir “mucize” değil, bir yönetim modeli olarak tanımlıyor. Gómez de belediyeye ait bir konutta yaşıyor ve diğer sakinler gibi belediyeye kira ödüyor. Marinaleda’da bazı aileler belediye konutlarında 30 yılı aşkın süredir yaşamayı sürdürüyor. Kasabada belediye konutlarının aylık kirası hâlâ 20 Euro’yu geçmiyor.