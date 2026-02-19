Bill Gates göl manzaralı evini 1 haftada sattı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Washington’daki dev malikanesinin hemen yanındaki göl manzaralı ev, 4,8 milyon dolara listelendikten sadece günler sonra satıldı.

73. Cadde üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 bin 780 metrekare büyüklüğünde olan ev, bu ayın başında 4,8 milyon dolar fiyatla satışa sunuldu. Mülk 11 Şubat’ta, yani listelendikten yalnızca bir hafta sonra alıcıyla sözleşme aşamasına geçildi.

70 yaşındaki Bill Gates satış hakkında yorum yapmazken, hızlı satış bölgedeki yüksek talebi bir kez daha gözler önüne serdi.

1995’te 1 milyon dolara satın almıştı

Bill Gates, ünlü Xanadu 2.0 malikanesini 1980’lerde inşa etmeye başladı ve sonraki yıllarda çevredeki birçok mülkü satın alarak arazisini genişletti. Gates, söz konusu evi 1995 yılında yaklaşık 1 milyon dolara satın aldı.

Yaklaşık 66 bin etrekarelik Xanadu 2.0 malikanesi, teknoloji dünyasının en özel konutlarından biri olarak biliniyor.

Boşanma sonrası yaşamaya devam etti

Bill Gates, 2021 yılında Melinda Gates ile boşanmasının ardından da Medina’daki dev malikanesinde yaşamaya devam ettiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl “Today” programında konuşan Gates, “Evet, evimin devasa olduğunu kabul ediyorum. Ama evlerimi seviyorum. Çocuklarımın geri gelmeyi sevmesi büyük bir ayrıcalık” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak son satış, Gates’in ana malikanesini korurken çevredeki bazı mülkleri elden çıkarmaya başladığını gösteriyor.

1953 yapımı ev modern özelliklere sahip

Satılan konut ilk olarak 1953 yılında inşa edildi ve 2001 yılında kapsamlı şekilde yenilendi. Ev, Lake Washington’a doğrudan erişim hakkı, geniş teraslar ve ormana uzanan büyük bir açık güverte gibi premium özelliklere sahip.

Doğayla iç içe konumu ve panoramik göl manzarası, mülkün en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

3 yatak odası, şömine ve özel balkon bulunuyor

Evin iç kısmında üç yatak odası, kapalı terasa açılan modern bir mutfak ve oturma odasında şömine yer alıyor. Ana yatak odasında ise göl manzaralı özel bir balkon bulunuyor.

Alt kat teknik olarak bodrum olarak tanımlansa da, eğimli arazi sayesinde bahçeye açılan tam boy sürgülü kapılar sayesinde normal bir yaşam alanı hissi veriyor. Bill Gates, aynı cadde üzerindeki başka bir mülkü de 2024 yılında 4,85 milyon dolara satmıştı.