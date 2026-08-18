EGEYAPI Avrupa GYO'dan yüzde 400 bedelsiz sermaye artırımı kararı

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Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu 18 Ağustos 2026 tarihinde sermaye artırımı kararı aldı.

Buna göre şirketin 200 milyon lira olan mevcut sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 800 milyon lira artırılarak 1 milyar liraya çıkarılacak.

Sermaye artırımının 221 milyon 307 bin 465,60 liralık kısmı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, 578 milyon 692 bin 534,40 liralık kısmı ise emisyon primlerinden karşılanacak.

Söz konusu bedelsiz sermaye artırımı kapsamında mevcut pay sahiplerine, sahip oldukları pay grupları ve şirket sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz pay dağıtılacak.

Sermaye artırımının ardından şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750 milyon lira olmasına karşın, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ilgili hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere bu tavan aşılacak ve çıkarılmış sermaye 1 milyar liraya ulaşacak.

EGEYAPI Avrupa GYO, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesine ve gerekli idari süreçlerin tamamlanması ile ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara başvurulmasına karar verdi.

Sermaye artırımında A grubu payların bedelsiz artırımı 42 milyon 80 bin lira, B grubu payların bedelsiz artırımı ise 757 milyon 920 bin lira olarak gerçekleşecek. Her iki pay grubunda da bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 400 olacak.

Bedelsiz sermaye artırımı işleminin gerçekleşebilmesi için ilgili başvuruların ve Sermaye Piyasası Kurulu onay sürecinin tamamlanması gerekiyor.