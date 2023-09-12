Emlak Konut'tan, Adıyaman'daki deprem konutu görüntülerine ilişkin açıklama

Emlak Konut, yapımı ilgili firma tarafından sürdürülen "Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" hakkında kamuoyuna yansıyan bazı görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, görüntülerdeki blokta kalıp donatı kontrolü yapıldığı, kalıp inşasında bir sorunun olmadığı ancak kalıp sökümü sırasında dökülen betonun kusurlu olduğu ve imalat hatasına yol açtığının Emlak Konut'un teknik personeli ve saha müşavirince tespit edildiği aktarıldı.

Hatalı imalatın nedenleri hakkında bilgi verilen açıklamada, imalat hatasının Emlak Konut teknik personelince tutanak altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu anlamda eksiklerin giderilmesi için yapılan katın döşeme ve perde betonlarının kırımlarına başlanmıştır. Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde uyguladığımız 'sıfır tolerans' ilkesine uygun olarak ilgili katın betonarme imalatları tekrar yapılacaktır.

Hatalı imalatların tekrarlanmaması için beton santralinin reçetesinde yer alan malzemeler ve reçete oranları hakkında da gerekli önlemler alınmıştır. Yine söz konusu hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma hakkında tahkikat başlatılmış olup, hatalı imalatın telafisi yüklenici firmaya rücu ettirilmiştir."