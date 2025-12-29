Ev alıp satarken dikkat! 1 Şubat'ta başlıyor

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe güvenlik mekanizmaları güçleniyor. Ticaret Bakanlığı, sahte ilan ve kapora dolandırıcılığına karşı yeni adım attı. Satılık konut ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) zorunlu hale geliyor. Böylece yetkisiz, gerçek dışı ve manipülatif ilanların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

e-Devlet doğrulaması zorunlu hale geliyor

1 Şubat 2026 itibarıyla satılık konut ilanı vermek isteyen herkes süreci e-Devlet üzerinden doğrulamak zorunda olacak. Mal sahibi ya da yetki belgeli emlak firması e-Devlet doğrulaması yapmadan ilan yayımlayamayacak. İzin alınmamış taşınmazların ilana konulmasının önüne geçilecek.

Yeni sistem yalnızca güvenlik için değil, sektörde fiyat manipülasyonlarının azaltılması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi açısından da önemli görülüyor.

EİDS nasıl işleyecek?

EİDS, yayımlanan ilanların gerçekliğini kontrol eden bir sistem olarak çalışacak.

İlana konu taşınmazın gerçekten var olup olmadığı doğrulanacak. Mal sahibinin izni olup olmadığı sistem üzerinden görülecek

Kapora dolandırıcılığı son yıllarda binlerce kişiyi mağdur etmişti. Yeni uygulamayla sahte ilanlar nedeniyle kapora gönderen kişilerin zarar görmesi büyük ölçüde engellenecek.

İlan verirken hangi kurallar geçerli olacak?

Kişi, kendi adına veya birinci derece akrabası adına ilan verebilecek. Gayrimenkul yetkili bir emlak işletmesine devredilerek ilana çıkarılabilecek. Yetkilendirme sözleşmesi sonrası ilan giriş onayı zorunlu olacak.