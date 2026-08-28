Ev kiralayacak öğrencilere depozito uyarısı: Sözleşmeye bu ifadeyi yazın

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Üniversite kayıt döneminin başlamasıyla öğrencilerin kiralık ev arayışı hız kazandı. Konut piyasasındaki talep artışı kiralara da yansırken, uzmanlardan sözleşme imzalamadan önce dikkat edilmesi gereken kritik ayrıntılara ilişkin uyarılar geldi.

TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, üniversite kayıtları ve tayin dönemi nedeniyle başlayan hareketliliğin ekim ayına kadar devam etmesini beklediklerini açıkladı. Akçam'a göre kiralık konut fiyatlarında yalnızca son 10-15 günde yüzde 5 ila yüzde 10 arasında artış yaşandı.

Kiralık ev fiyatları son 10-15 günde yüzde 5-10 arttı

Kiralık konutlara yönelik talebin arttığını belirten Akçam, özellikle öğrencilerin yoğun biçimde ev aradığı dönemde kira fiyatlarının yukarı yönlü hareket ettiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin ev kiralarken yalnızca kira bedeline değil, sözleşmenin içeriğine ve karşılarında gerçekten mülk sahibinin bulunup bulunmadığına da dikkat etmesi gerekiyor.

Öğrencilere uyarı: Ev sahibiyle yüz yüze görüşün

Akçam, kira kontratı hazırlanırken ev sahibiyle mutlaka yüz yüze görüşülmesi gerektiğini belirtti. Ev sahibinin şehir dışında veya yurt dışında olması durumunda ise işlem yapan kişiden vekaletname istenmesini önerdi.

Kira artış oranının da sözleşmede açık biçimde yer alması gerektiğini vurgulayan Akçam, öğrencilerin sözleşmeyi imzalamadan önce bir hukukçuya veya emlak danışmanına danışmasını tavsiye etti.

Depozito sözleşmeye nasıl yazılmalı?

Kiralamalarda en fazla sorun yaşanan başlıklardan biri depozito. Akçam'ın açıklamasına göre kira sözleşmesinin depozito bölümüne “kira bedeli” ifadesi yazılmalı.

Akçam, depozitonun Türk lirası cinsinden ödenmesi halinde kiracının evi boşaltırken depozitoyu kiranın güncel değeri üzerinden geri alabileceğini belirterek bu noktada özellikle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kira ödemeleri banka üzerinden yapılmalı

Bir diğer önemli uyarı ise kira ödemeleriyle ilgili. Akçam, ödemelerin kesinlikle banka kanalıyla ve gerçek bedeli üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Akçam ayrıca halihazırda isteğe bağlı kullanılan e-Kontrat sisteminin yakın zamanda zorunlu hale getirilmesini beklediklerini söyledi. Sistemin zorunlu olması halinde devlet denetiminin artacağını, vergi kayıp ve kaçağı ile kiracı ve ev sahibinin işlemlerinin tek noktadan takip edilebileceğini belirtti.