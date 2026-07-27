Evden çalışana kira sürprizi: Ev sahibi ek ücret istedi

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Pandemi sonrasında milyonlarca çalışan için kalıcı hale gelen uzaktan çalışma modeli, bu kez kira piyasasında tartışma konusu oldu. ABD’nin California eyaletindeki San Francisco Körfez Bölgesi’nde kiraya çıkarılan bir evin ilanında yer alan “evden çalışma” şartı dikkat çekti. Ev sahibi, evden çalışan kiracılardan normal kiranın üzerine aylık 200 dolar ek ücret talep etti.

3 bin 250 dolar kira, evden çalışana 200 dolar daha

ABC 7’nin haberine göre Bay Area’da bulunan yaklaşık 50 metrekarelik müstakil evin aylık kirası 3 bin 250 dolar olarak belirlendi.

Üstelik elektrik, su, internet, ısıtma ve klima giderleri de bu fiyata dahil edildi. Ancak ilanda, kiracının evden çalışması durumunda aylık faturaya 200 dolar daha ekleneceği belirtildi.

Böylece uzaktan çalışan bir kiracı için aylık toplam maliyet 3 bin 450 dolara çıkıyor.

İlan sosyal medyayı ikiye böldü

İlanın Reddit’te paylaşılmasıyla birlikte uygulama tartışma yarattı. Kullanıcıların önemli bir bölümü, ev sahibinin uzaktan çalışmayı daha fazla kira almak için gerekçe olarak kullandığını savundu.

Eleştirilerin merkezinde ise 200 dolarlık tutar vardı. Bir kişinin gün boyunca evde bulunmasının elektrik ve su giderlerini her ay 200 dolar artırmasının gerçekçi olmadığı öne sürüldü.

Bazı kullanıcılar ise farklı düşünüyor. Evden çalışanların klima, ısıtma, bilgisayar ve diğer elektronik cihazları gün boyunca kullanmasının evin enerji tüketimini artırabileceği, bu nedenle ek ücretin belirli ölçüde makul olabileceği savunuldu.

Ev sahibi kiracının evden çalıştığını nasıl anlayacak?

Tartışmanın dikkat çeken bir başka boyutu ise uygulamanın nasıl denetleneceği oldu.

Kiracının tamamen uzaktan mı, hibrit mi yoksa ofisten mi çalıştığının ev sahibi tarafından nasıl tespit edileceği soru işareti yarattı. Böyle bir ücretin kira sözleşmelerinde nasıl uygulanabileceği de tartışmanın başlıklarından biri haline geldi.

Uzaktan çalışma kira sözleşmelerini de değiştirebilir mi?

COVID-19 salgınının ardından ABD’de uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması, insanların evlerini kullanma biçimini de değiştirdi. Ev artık yalnızca yaşam alanı değil, milyonlarca kişi için aynı zamanda çalışma alanı.

Kaliforniya’daki bu ilan da uzaktan çalışmanın gelecekte konut fiyatlandırmasında yeni kriterlerden biri haline gelip gelmeyeceği tartışmasını beraberinde getirdi.

Ancak evden çalışan kiracılardan ayrıca ücret alınması şimdilik yaygın bir uygulama değil. Chicago’da yaşayan uzaktan çalışan Christopher Williams da ABC 7’ye yaptığı açıklamada daha önce benzer bir kira ilanıyla karşılaşmadığını söyledi.

Bay Area’da kiralar ABD ortalamasının yüzde 75 üzerinde

Tartışmanın yaşandığı bölge zaten ABD’nin en pahalı konut piyasalarından biri.

Zillow verilerine göre teknoloji sektörünün merkezlerinden Bay Area’daki kiralar, ABD ortalamasının yaklaşık yüzde 75 üzerinde seyrediyor.

Habere konu olan Walnut Creek’teki evin ilanının ise daha sonra yayından kaldırıldığı ya da evin kiraya verildiği tahmin ediliyor.