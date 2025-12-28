İstanbul’da yüksek kiralar ofis pazarında rota değiştirdi

Artan nüfus, ulaşım yoğunluğu ve yükselen yaşam maliyetleri, İstanbul gibi metropollerde hem kullanıcıların hem de yatırımcıların lokasyon tercihlerinde değişime yol açıyor. Bu dönüşüm en belirgin şekilde ofis pazarında hissediliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Levent ve Maslak’ta A sınıfı ofislerin metrekare kira bedelleri son yıllarda tarihi seviyelere ulaştı. Döviz bazlı sözleşmeler, özellikle orta ölçekli şirketler üzerinde ciddi maliyet baskısı yaratıyor. Kira bedellerine eklenen aidatlar, otopark ücretleri ve ortak alan giderleri, toplam ofis maliyetini daha da artırıyor. Bu tablo, birçok şirketin ofis alanlarını küçültmesine veya farklı lokasyonlara taşınmasına neden oluyor.

Uzmanlara göre şirketler artık “en prestijli adres” yerine “en verimli adres” yaklaşımıyla hareket ediyor. Kira–kalite dengesi daha makul olan, ulaşımı kolay ve çalışanlar açısından erişilebilir bölgeler yeni ofis yatırımlarında ön plana çıkıyor.

Kartal–Maltepe hattı yükselişte

Anadolu Yakası’nda Kartal ve Maltepe, ofis pazarında yükselen bölgeler arasında yer alıyor. Metroya yürüme mesafesinde konumlanan yeni ofis projeleri, özellikle teknoloji şirketleri ve start-up’ların ilgisini çekiyor. Sahil hattına yakınlık, deniz ulaşımı ve feribot seçenekleri, bölgenin ulaşım çeşitliliğini artırıyor.

Görece daha uygun kira seviyeleri ve gelişen sosyal altyapı, Kartal–Maltepe hattını alternatif bir iş merkezi haline getirirken, Anadolu Yakası’nda çok merkezli bir ofis yapısının oluştuğu görülüyor.

Kâğıthane yeni merkez adaylarından

Eski sanayi alanlarının dönüşümüyle birlikte Kâğıthane, İstanbul’un en hızlı gelişen ofis bölgelerinden biri haline geldi. Bölgede yükselen yeni nesil A sınıfı ofis projeleri, modern mimari, esnek kat planları ve çevreci tasarım özellikleriyle dikkat çekiyor.

TEM ve E-5 bağlantıları ile metro hatlarının devreye girmesi, Kâğıthane’nin ulaşım avantajını güçlendiriyor. Maslak’a kıyasla daha dengeli kira ve aidat seviyeleri, bölgeyi hem yerli hem de yabancı şirketler için güçlü bir alternatif haline getiriyor.

Ataşehir Anadolu Yakası’nın ana merkezi olma yolunda

İstanbul Finans Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte Ataşehir, Anadolu Yakası’nın en güçlü ofis bölgelerinden biri konumuna geldi. Finans, danışmanlık, sigorta ve teknoloji şirketlerinin yoğunlaştığı bölgede planlı yapılaşma, geniş ofis alanları ve yüksek otopark kapasitesi öne çıkıyor.

Ana ulaşım arterlerine yakınlık, Ataşehir’i çalışanlar açısından da cazip kılıyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda Ataşehir’in Anadolu Yakası’nın ana iş merkezi konumunu daha da pekiştireceğini öngörüyor.

Sürdürülebilir ofisler öne çıkıyor

Yeni geliştirilen ofis projelerinde sürdürülebilirlik kriterleri giderek daha belirleyici hale geliyor. Enerji verimliliği yüksek, çevre dostu sertifikalara sahip binalar, işletme maliyetlerini düşürürken şirketlerin kurumsal sorumluluk hedeflerine de katkı sağlıyor.

Doğal ışığı verimli kullanan, yeşil alan oranı yüksek projelerin çalışan verimliliğini artırdığına dikkat çeken uzmanlar, özellikle uluslararası firmaların ofis tercihlerinde çevreci özellikleri temel kriter olarak değerlendirdiğini belirtiyor.

Başakşehir ve Pendik yatırım radarında

Ofis pazarındaki dönüşüm yalnızca merkezi bölgelerle sınırlı kalmıyor. Başakşehir, Ümraniye ve Pendik gibi gelişim potansiyeli yüksek bölgelerde de yeni ofis projeleri hayata geçiriliyor. Metro yatırımları ve altyapı projeleri, bu bölgeleri yatırımcılar için cazip kılarken, şehir merkezine kıyasla daha uygun maliyetler sunulması firmaların ilgisini artırıyor.