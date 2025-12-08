Kışlık evlerin fiyatları yüzde 50’den fazla düştü

Yunanistan’da konut piyasası son on yılda birçok bölgede ikiye katlanan fiyatlarla dikkat çekerken, kışlık tatil evleri bu yükselişten payını alamadı. Ülkenin popüler soğuk iklim destinasyonlarında yer alan ikinci konutlar, bugün kriz öncesi değerlerinin üçte birine alıcı bulabiliyor. Buna rağmen satışlar neredeyse tamamen durmuş durumda.

Alıcı yok, kiralama ön planda

Satışların tıkanmasıyla birlikte pek çok ev sahibi, kısa dönemli kiralamalara yönelerek en azından sezonluk gelir elde etmeye çalışıyor. Gayrimenkul değerleme şirketi Geoaxis’in yeni fiyat gözlemevi verileri, kışlık tatil evlerinde fiyatların 2008’den bu yana yüzde 54 düştüğünü ve piyasanın geçen yıla kıyasla neredeyse hiç hareketlenmediğini ortaya koyuyor.

Yüzde 44 gerilemiş durumda

Büyük indirimlere rağmen talep zayıf. Alpha Bank’ın araştırmasına göre evi olmayanların yarıdan fazlası, konut sahibi olmayı ekonomik olarak ulaşılmaz görüyor. Azalan gelirler ve süregelen belirsizlik, Yunan haneleri için kışlık bir kaçamağı dahi gerçekçi olmaktan çıkarıyor. “Kışın Mykonos’u” olarak adlandırılan bölgelerde bile fiyatlar 2008’e kıyasla yüzde 44 gerilemiş durumda.

3 bin 300 eurodan bin 65 euroya indi

Arachova, piyasadan kısmen ayrışsa da toparlanma sınırlı kaldı. Bu yıl yüzde 2,6’lık artış görülmesine rağmen, ortalama metrekare fiyatı 2009’daki 3 bin euro seviyesinden bin 690 euroya düştü. En sert düşüş ise Agios Athanasios’ta yaşandı; fiyatlar yüzde 68 gerileyerek 3 bin 300 eurodan bin 65 euroya indi. Karpenisi’de düşüş yüzde 55 olurken, Atina’ya yakınlığı sayesinde daha dirençli görünen Trikala Corinthias’ta bile değer kaybı yüzde 51’i buldu.

Müteahhitler çıkmazda

Yüksek borçlanmayla lüks konut inşa eden müteahhitler için tablo daha da karamsar. Metrekare maliyetleri çoğu zaman bin 500 euronun üzerinde olmasına rağmen, maliyetin altındaki satışlar bile piyasada anlamlı bir hareketlilik yaratmıyor.