Komşu'dan Airbnb kararı! Kiralamalar durduruldu

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Yunanistan, konut piyasasında yaşanan baskıyı azaltmak amacıyla kısa dönem kiralama sektörüne yönelik yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdi. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren uygulamayla Selanik'in merkezindeki birçok bölgede yeni Airbnb benzeri kiralama kayıtları askıya alındı. Düzenleme, daha önce Atina'da uygulanan kuralların Selanik'e de genişletilmesi olarak değerlendiriliyor.

Yeni Airbnb kayıtlarına izin yok

Yeni düzenlemeye göre Selanik'in tarihi ve ticari merkezini kapsayan 1. Belediye Bölgesi'nde bulunan konutlar için 31 Aralık 2026'ya kadar yeni Kısa Dönem Kiralama Kayıt Numarası (AMA) verilmeyecek. Bu nedenle 1 Temmuz'dan önce kayıt yaptırmayan mülk sahipleri söz konusu bölgede kısa dönem kiralama faaliyetine başlayamayacak.

Ev satılsa bile yeni kayıt alınamayacak

Düzenleme yalnızca yeni kayıtları değil, mülk devirlerini de kapsıyor. Aktif kısa dönem kiralama kaydı bulunan bir ev satıldığında, bağışlandığında veya aile içinde devredildiğinde mevcut kayıt otomatik olarak iptal edilecek. Yeni malik, yasak süresi boyunca yeniden kayıt yaptıramayacak. Bu uygulamanın tek istisnasını ise miras yoluyla gerçekleşen devirler oluşturuyor.

Atina'daki uygulama Selanik'e taşındı

Yeni karar, Atina'nın ilk üç belediye bölgesinde daha önce yürürlüğe giren kısıtlamaların Selanik'e de uygulanması anlamına geliyor. Yunan hükümeti, büyük şehirlerde hızla büyüyen kısa dönem kiralama pazarını kontrol altına almayı ve konut arzını artırmayı hedefliyor.

Kuralları ihlal edenlere ağır para cezası

Yetkililer, yasa dışı kısa dönem kiralama faaliyetlerine karşı sert yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Kuralları ihlal eden mülk sahiplerine kira gelirinin yüzde 50'si oranında para cezası kesilecek. Ancak ceza tutarı hiçbir durumda 20 bin Euro'nun altında olmayacak. Aynı vergi yılı içinde ihlalin tekrarlanması halinde ceza iki katına çıkarılarak 40 bin Euro'ya ulaşacak.

Denetimler vergi idaresi tarafından yapılacak

Yeni düzenlemenin uygulanması ve denetlenmesinden Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE) sorumlu olacak. Yetkililer, kayıt dışı kısa dönem kiralamaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin sıklaştırılacağını ve ihlallere karşı taviz verilmeyeceğini belirtiyor.

Amaç konut piyasasındaki baskıyı azaltmak

Son yıllarda Airbnb benzeri platformların hızla yaygınlaşması, özellikle büyük şehirlerde uzun dönem kiralık konut arzını azaltırken kira fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Yeni düzenleme ile hem konut piyasasının dengelenmesi hem de şehir merkezlerinde yaşanabilirliğin artırılması hedefleniyor.