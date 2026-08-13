Miras evi ilk ihalede aile içine satılacak

Hamide HANGÜL

Miras kavgasıyla ai­leyi birbirine dü­şüren ve yıllar sü­ren davalar sonrasında değe­rinin çok altında satılan miras mülklerinin satışında yeni bir dönem başladı.

Köklü değişik­lik getiren 12. Yargı Paketi’nin İcra İflas Kanunu’nun 114. maddesinde yapılan düzenle­meyle, aile mirası ev, arsa, tarla gibi gayrimenkuller, ilk ihale­de sadece mirasçı aile içi üye­lere satılabilecek. Yani miras­çılara öncelik hakkı tanınacak. Akraba da olsa üçüncü kişi­ler ilk ihalede yer alamayacak. Ucuz bir bedelle satış da önle­necek. İhaleyle açık artırmaya miras gayrimenkullerin bede­li, eksper tarafından belirlene­cek.

Eskiden ilk ihaleye yüzde 50’yle çıkan miras mülkleri, yeni düzenlemeyle yüzde 100 değer üzerinden ihaleye çıka­cak. Mülkün değeri de eksper­ce belirlenecek. Böylelikle de­ğerinin altında satışı önlene­cek. Bu sayede miras malları mirasçılar içinde kalabilecek. Ancak ilk ihalede satış gerçekleşmezse ikinci ihale herkese açık olabi­lecek. 12.Yargı Paketi, 31 Tem­muz’da Resmi Gazete’de ya­yımlanarak yürürlüğe girdi.

“Ciddi zarar oluşabiliyordu”

12.Yargı paketi ile İcra İflas Kanunu 114.maddesinde bir düzenleme yapıldığına işa­ret eden Gayrimenkul Huku­ku Derneği (GHD) Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, yeni düzen­lemenin mirasçılara etkisini değerlendirdi. Kiraz’ın verdi­ği bilgilere göre, eskiden mi­ras yoluyla ortaklıklar da da­hil izale-i şüyu-ortaklığın gi­derilmesi davalarında davacı, ortaklığın ortaklar arasında giderilmesini isteyebiliyordu.

Ancak açılan davada diğer or­taklar, ortaklığın ortaklar ara­sında giderilmesi talebini ka­bul etmezlerse 3’üncü kişile­re satış yolu açılıyordu. Kiraz, “Bu nedenle aileden kalan ev, arsa veya tarlalar çoğu zaman üçüncü kişilere satılabiliyor, mirasçılar ise kendi taşınmaz­larını korumakta zorlanabili­yordu. Satışlarda ihale bede­linin belirlenen bedelin yarısı üzerinden ihale edilmesiyle de ciddi maddi zararlar oluşabili­yordu” değerlendirmesi yaptı.

“Ölen kişinin eşi ve çocukları varsa mirasçılar da onlar”

Yeni düzenlemede ise miras mülklerine yönelik birinci açık artırmaya sadece malik olan mirasçıların katılabileceğine işaret eden Kiraz, “Yani üçüncü kişiler ilk açık artırmaya katılmayacaklar. İlk ihalede satış mirasçınız kimse ona göre olacak. Örneğin bir kişinin eşi ve çocukları varsa, artık o ölen kişinin annesi ve kardeşleri mirasçı değildir.

Yeni düzenlemeyle, anne ve çocuklar arasında sadece ilk satış yapılır. Ancak diyelim ki ölen kişinin çocuğu yok, eşi varsa ve anne babası hayatta. Bu durumda mirasçıları eşi ve anne-babasıdır, davada da taraflar bunlardır. Yine diyelim ki ölen kişinin eşi var, anne-baba vefat etmiş ve kardeşleri var. Bu durumda öle kişinin mirasçıları eş ve kardeşleridir. Mirasçı olmayan kişiler bu davanın tarafı değildir. Yani ölen kişinin eşi çocuğu varsa, teyze ve halası mirasçı değildir, davada da taraf değildir.”

Öncelik mirasın ailede kalması

12. Yargı Paketi ile miras taşınmazlarının satışında önemli bir değişikliğin hayata geçirildiğini söyleyen Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Avukat Elvan Kakıcı, yeni düzenlemenin mirasçıların mülkiyet hakkını güçlendirirken, yeni ihale sürecinin doğru yönetilmesini de zorunlu kıldığını söyledi.

Şimşek, “Yıllardır uygulanan sistemde miras kalan taşınmazlar ilk ihaleden itibaren herkese açık şekilde satışa çıkarılıyor ve muhammen bedelin yüzde 50’sinden başlayan teklifler kabul ediliyordu. Bu durum, aileye ait birçok taşınmazın piyasa değerinin oldukça altında üçüncü kişilere geçmesine neden olabiliyordu. Yeni düzenleme ise önceliği mirasçılara vererek bu sorunun önüne geçmeyi amaçlıyor. Öncelik, taşınmazın mümkün olduğunca aile içerisinde kalmasına veriliyor” diye konuştu.