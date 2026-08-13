Miras evi ilk ihalede aile içine satılacak
Dededen, babadan kalan ev, tarla, arsa arazi gibi miras gayrimenkullerin satışında yeni dönem başladı. Köklü değişiklik getiren 12. Yargı Paketi'yle, aile mirası mülkler, ilk ihalede sadece mirasçı aile üyeleri içine satılacak. Miras mülkleri yüzde 50 değil, eksper tarafından belirlenecek yüzde 100 değer üzerinde ihaleye çıkacak.
Hamide HANGÜL
Miras kavgasıyla aileyi birbirine düşüren ve yıllar süren davalar sonrasında değerinin çok altında satılan miras mülklerinin satışında yeni bir dönem başladı.
Köklü değişiklik getiren 12. Yargı Paketi’nin İcra İflas Kanunu’nun 114. maddesinde yapılan düzenlemeyle, aile mirası ev, arsa, tarla gibi gayrimenkuller, ilk ihalede sadece mirasçı aile içi üyelere satılabilecek. Yani mirasçılara öncelik hakkı tanınacak. Akraba da olsa üçüncü kişiler ilk ihalede yer alamayacak. Ucuz bir bedelle satış da önlenecek. İhaleyle açık artırmaya miras gayrimenkullerin bedeli, eksper tarafından belirlenecek.
Eskiden ilk ihaleye yüzde 50’yle çıkan miras mülkleri, yeni düzenlemeyle yüzde 100 değer üzerinden ihaleye çıkacak. Mülkün değeri de eksperce belirlenecek. Böylelikle değerinin altında satışı önlenecek. Bu sayede miras malları mirasçılar içinde kalabilecek. Ancak ilk ihalede satış gerçekleşmezse ikinci ihale herkese açık olabilecek. 12.Yargı Paketi, 31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
“Ciddi zarar oluşabiliyordu”
12.Yargı paketi ile İcra İflas Kanunu 114.maddesinde bir düzenleme yapıldığına işaret eden Gayrimenkul Hukuku Derneği (GHD) Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, yeni düzenlemenin mirasçılara etkisini değerlendirdi. Kiraz’ın verdiği bilgilere göre, eskiden miras yoluyla ortaklıklar da dahil izale-i şüyu-ortaklığın giderilmesi davalarında davacı, ortaklığın ortaklar arasında giderilmesini isteyebiliyordu.
Ancak açılan davada diğer ortaklar, ortaklığın ortaklar arasında giderilmesi talebini kabul etmezlerse 3’üncü kişilere satış yolu açılıyordu. Kiraz, “Bu nedenle aileden kalan ev, arsa veya tarlalar çoğu zaman üçüncü kişilere satılabiliyor, mirasçılar ise kendi taşınmazlarını korumakta zorlanabiliyordu. Satışlarda ihale bedelinin belirlenen bedelin yarısı üzerinden ihale edilmesiyle de ciddi maddi zararlar oluşabiliyordu” değerlendirmesi yaptı.
“Ölen kişinin eşi ve çocukları varsa mirasçılar da onlar”
Yeni düzenlemede ise miras mülklerine yönelik birinci açık artırmaya sadece malik olan mirasçıların katılabileceğine işaret eden Kiraz, “Yani üçüncü kişiler ilk açık artırmaya katılmayacaklar. İlk ihalede satış mirasçınız kimse ona göre olacak. Örneğin bir kişinin eşi ve çocukları varsa, artık o ölen kişinin annesi ve kardeşleri mirasçı değildir.
Yeni düzenlemeyle, anne ve çocuklar arasında sadece ilk satış yapılır. Ancak diyelim ki ölen kişinin çocuğu yok, eşi varsa ve anne babası hayatta. Bu durumda mirasçıları eşi ve anne-babasıdır, davada da taraflar bunlardır. Yine diyelim ki ölen kişinin eşi var, anne-baba vefat etmiş ve kardeşleri var. Bu durumda öle kişinin mirasçıları eş ve kardeşleridir. Mirasçı olmayan kişiler bu davanın tarafı değildir. Yani ölen kişinin eşi çocuğu varsa, teyze ve halası mirasçı değildir, davada da taraf değildir.”
Öncelik mirasın ailede kalması
12. Yargı Paketi ile miras taşınmazlarının satışında önemli bir değişikliğin hayata geçirildiğini söyleyen Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Avukat Elvan Kakıcı, yeni düzenlemenin mirasçıların mülkiyet hakkını güçlendirirken, yeni ihale sürecinin doğru yönetilmesini de zorunlu kıldığını söyledi.
Şimşek, “Yıllardır uygulanan sistemde miras kalan taşınmazlar ilk ihaleden itibaren herkese açık şekilde satışa çıkarılıyor ve muhammen bedelin yüzde 50’sinden başlayan teklifler kabul ediliyordu. Bu durum, aileye ait birçok taşınmazın piyasa değerinin oldukça altında üçüncü kişilere geçmesine neden olabiliyordu. Yeni düzenleme ise önceliği mirasçılara vererek bu sorunun önüne geçmeyi amaçlıyor. Öncelik, taşınmazın mümkün olduğunca aile içerisinde kalmasına veriliyor” diye konuştu.