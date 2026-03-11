Türkler, Dubai’den 10.5 milyon dolarlık konut aldı
Orta Doğu’daki savaş devam ederken, Dubai’de emlak satışları hız kesmedi. Savaşın yaşandığı bir haftada yaklaşık 2 milyar dolarlık konut satıldı. Türkler lüks bir projeden 7, başka bir projeden villa olmak üzere yaklaşık 10,5 milyon dolarlık alım yaptı. Sektör temsilcileri, “Türk yatırımcıların, satış iptalleri ya da konutta panik satışları söz konusu değil” dedi.
Hamide HANGÜL
ABD ve İsrail’in İran’la savaşı 12’nci gününe girerken, Körfez’in lüks şehirlerinden Dubai’de emlak satışları devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arazi ve Emlak Dairesi verilerinden edinilen bilgilere göre, uluslararası yatırımcılar, Dubai’de 28 Şubat – 6 Mart 2026’yı kapsayan bir haftada yaklaşık 2 milyar dolarlık bin 727 konut, 139 arsa satın aldı.
Toplam işlem sayısı da 2 bin 80’i buldu. Dubai’ye füzenin düştüğü 2 mart günü ise 670 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Savaşın gölgesindeki bu süreçte Türk vatandaşları da alımda hız kesmedi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Türkler, bir haftada sadece iki firmadan biri villa olmak üzere yaklaşık 10,5 milyon dolarlık mülk satın aldı. Bu alımların 7’sini lüks bir projedeki daireler oluşturdu. Türk vatandaşları, Dubai’ye konut yatırımında geçen yıl ikinci sıraya yükselmişti.
“Bir haftada toplam bin 727 konut satıldı”
Dubai’deki gayrimenkul sektör temsilcisi Burak Ustaoğlu, yaşanan son gelişmelere işaret ederek, Dubai’de hayatın devam ettiği, havalimanının üç saat içinde yeniden açıldığı, emlak satışlarının da gerek Türkiye’den, gerekse uluslararası yatırımcılar açısından devam ettiğini söyledi.
Kendinin de bu süreçte Türk 200 yatırımcıyla görüştüğünü belirten Ustaoğlu, şu anda Türklerin panik satışları olmadığını, fiyatlarda da gerileme yaşanmadığını, iptal talebi gelmediğini, inşaatların sürdüğünü ve gayrimenkule yatırımların devam ettiğini bildirdi. Dubai’de lüks bir projeden Türk vatandaşlarının üç günde yaklaşık 2,5 milyon dolarlık 7 stüdyo daire satın aldığını açıklayan Ustaoğlu, satışların canlı olduğunu vurguladı.
Dubai’deki resmi verilere işaret eden Ustaoğlu, son bir haftada yaklaşık 2 milyar dolarlık 1.727 konut, 139 arsa satışının gerçekleştiğini açıkladı. Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bölgesel gerilim ve saldırıların ardından bile piyasa yaklaşık 2 milyar dolarlık haftalık satış hacmi üretti. Bu veriler, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Dubai emlak piyasasının kriz dönemlerinde dahi güçlü yatırımcı talebini koruduğunu gösteriyor. Piyasa hareketliliği, uluslararası yatırımcıların Dubai’ye olan güveninin sürdüğünü ortaya koyuyor.”
“Yatırımlar devam ediyor”
ABD ve İsrail’in İran’la savaşının Dubai’deki satışlara etkisini değerlendiren Dubai’deki gayrimenkul uzmanı Cem Aydın, söz konusu olayın cumartesi günü başladığını, ancak Dubai’de konut satın alan Türk yatırımcılardan herhangi bir iptal talebi olmadığını belirterek, “Bizim konut satışı yaptığımız kişilerden iptal talebi yok” dedi.
Dubai’de durumun farklı olduğunu, günlük hayatın devam ettiğini, uçuşların kontrollü yapıldığını ve İstanbul’un da içinde olduğu 70’e yakın ülkeye uçuşların başladığını belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günlük hayat devam ediyor, devlet daireleri açık, restoranlar açık. İnşaatlar devam ediyor. Hiçbir projede iptal ya da durdurma gibi bir durum yok. Satış var, hatta büyük yatırımcılar için de alımlar devam ediyor. İki tane büyük yatırımcıyla görüştük son gelişmeler sonrası, ‘aynen devam ediyoruz’ dediler. Türk yatırımcılar, rezidans projesi için.”
“Panik tablosu ve satış iptalleri yok”
Sektör temsilcisi Burak Güler ise şehirde, şu anda hissedilen durumun, daha çok savunma sistemlerinin imha ettiği mühimmatların patlama sesleri ve bunun yol açtığı kısa süreli tedirginlik olduğunu belirtti. Aynı zamanda savunma sistemlerinin etkinliğinin de görülmüş olduğuna işaret eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum birçok yatırımcı açısından Dubai’nin güvenlik kapasitesine dair güveni artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor. Dubai’de şu an için gayrimenkul piyasasında panik yaratan bir tablo gözlemlemiyoruz.
Şu ana kadar Dubai’de gayrimenkul piyasasını doğrudan etkileyecek ölçekte bir durum yaşanmadı. Şu ana kadar bize ‘evimi satmak istiyorum’ şeklinde ulaşan bir yatırımcı olmadı. Aksine yatırımcıların önemli bir kısmı bu durumun geçici olduğuna inanıyor. Nitekim olayların başlamasından sonraki dördüncü gün yaklaşık 8 milyon dolarlık bir villa satışı gerçekleştirdik. Ayrıca daha önce kapora ödemesi yaparak alım sürecine giren yatırımcılarımızdan da şu ana kadar iptal talebiyle geri dönüş yapan olmadı.”
“Fiyat düşüşü söz konusu değil, satışlar sürüyor”
Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Betül Işık, Türk yatırımcıların Dubai’de satın aldıkları mülklerin önemli bir bölümü kiraya verilerek portföyde tutulmaya devam ettiğini söyledi. Genel tabloya bakıldığında Türk yatırımcılar tarafında ciddi bir iptal dalgası görülmediğine işaret eden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Satışlar, hem İstanbul, hem Dubai ofisimiz aracılığıyla sürüyor. Şu an için projelerde piyasa kaynaklı genel bir fiyat düşüşü söz konusu değil. Halihazırda geliştiricilerin uyguladığı kampanyalar devam ediyor.
Bunun dışında fiyatlarda ekstra bir düşüş görülmüyor. Son dönemdeki gelişmelere rağmen, Dubai’deki gayrimenkul piyasası olumsuz etkilenmedi. Aksine piyasa güçlü şekilde devam ediyor ve satış rakamları bunu açıkça gösteriyor. Dubai’nin güvenli yatırım ortamı, vergi avantajı ve güçlü kira getirisi potansiyeli Türk yatırımcıların ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.”