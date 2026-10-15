“Üç yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz”

Hamide HANGÜL

1 milyon çelik konut için yılda ortalama 3 milyon ton çe­lik gerektiğine işaret eden Gürel, “Bu önemli ve yapılabilir bir konu. Şu an­da yıllık çelik yapı üretimimiz 1 mil­yon ton civarında. Ancak bugünden bastırırsak 3 milyon tona rahat çıkarı­rız. Hammaddede hiç sorun yok” dedi. Mevcut alışkanlıklarla geleceğin ih­tiyaçlarına cevap verilemeyeceğinin altını çizen Gürel, “Amacımız yalnız­ca daha fazla çelik yapı üretmek değil, daha güvenli, sürdürülebilir ve reka­betçi bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.

TU­CSA Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cısı Melih Şimşek, Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birin­de yer almasına ve dünyanın önde ge­len çelik üreticilerinden biri olmasına rağmen, yapı stoğundaki çelik payının yüzde 3–5 seviyelerine sıkıştığının al­tını çizdi. Türkiye’de yapı stoğunda çe­liğin payını önümüzdeki beş yılda en az yüzde 15’e çıkarmayı hedefledikle­rini açıklayan Şimşek, “Güvenli yapı­laşmayı yaygınlaştırmayı, üretimi da­ha kontrollü hale getirmeyi, kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve sanayi­mizin katma değerini artırmayı hedef­liyoruz” dedi.