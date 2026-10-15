“Üç yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz”
Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), deprem riskine karşı üç yılda 1 milyon çelik konut üretiminin mümkün olduğunu duyurdu. Türkiye’nin 2025 yılında 38,1 milyon ton ham çelik üretimiyle dünyanın 7’nci, Avrupa’nın ikinci en büyük çelik üreticisi konumunda olduğuna işaret eden TUCSA Başkan Selami Gürel, Türkiye’nin mevcut sanayi kapasitesinin deprem dirençli ve kentsel dönüşüm için harekete geçirilebileceğini belirtirken, sigorta ve finans sektörünün bu noktada sağlayacağı desteğin önemli olduğuna vurgu yaptı.
Hamide HANGÜL
1 milyon çelik konut için yılda ortalama 3 milyon ton çelik gerektiğine işaret eden Gürel, “Bu önemli ve yapılabilir bir konu. Şu anda yıllık çelik yapı üretimimiz 1 milyon ton civarında. Ancak bugünden bastırırsak 3 milyon tona rahat çıkarırız. Hammaddede hiç sorun yok” dedi. Mevcut alışkanlıklarla geleceğin ihtiyaçlarına cevap verilemeyeceğinin altını çizen Gürel, “Amacımız yalnızca daha fazla çelik yapı üretmek değil, daha güvenli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.
TUCSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almasına ve dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri olmasına rağmen, yapı stoğundaki çelik payının yüzde 3–5 seviyelerine sıkıştığının altını çizdi. Türkiye’de yapı stoğunda çeliğin payını önümüzdeki beş yılda en az yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Şimşek, “Güvenli yapılaşmayı yaygınlaştırmayı, üretimi daha kontrollü hale getirmeyi, kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve sanayimizin katma değerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.