Ünlü çift evlerini Instagram üzerinden satıyor

Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin’in Long Island’daki Hamptons bölgesinde bulunan lüks evi yaklaşık dört yıldır satışta olmasına rağmen hâlâ alıcı bulamadı. Çift, ilk olarak 2022 yılında evi 29 milyon dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkardı. Ancak geçen süre içinde fiyat birkaç kez düşürüldü ve son olarak yaklaşık 20 milyon dolar seviyesine kadar indirildi.

Baldwin ailesi mülkü yıllar içinde birkaç kez satışa koyup geri çekti. Fiyat indirimi ve yeniden listeleme gibi adımlara rağmen ev hâlâ piyasada kalmaya devam ediyor.

Instagram üzerinden alıcı arıyor

Satış sürecini hızlandırmak isteyen Hilaria Baldwin, yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden bir video paylaşarak evi tanıttı. Paylaşımda, evde geçirdikleri yıllardan ve aile olarak yaşadıkları anılardan bahsetti.

Baldwin, videoda evin plaja yakın konumu, geniş arazisi ve çocuklarıyla geçirdiği yaz günleri gibi detaylara dikkat çekti. Evin “adeta bir cennet parçası” olduğunu söyleyen Baldwin, yeni sahiplerinin de bu evde aynı mutluluğu yaşayacağını umduklarını ifade etti.

1995 yılında satın aldı

New York’un en prestijli bölgelerinden biri olan Amagansett’te yer alan malikâne yaklaşık 10 dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor. Evde geniş bir mutfak, özel sinema salonu, şarap tadım odası, yüzme havuzu, spa alanı ve geniş bahçeler gibi birçok lüks özellik bulunuyor.

Alec Baldwin’in evi 1995 yılında yaklaşık 1,75 milyon dolara satın aldığı biliniyor. Aradan geçen yıllarda yapılan genişletmeler ve yenilemelerle mülk çok daha büyük ve lüks bir yaşam alanına dönüştürüldü.