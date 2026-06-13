Enerji piyasasında taban ve tavan fiyat aralıkları genişletilmeli
Enerji Yatırımcıları Derneği GÜYAD’ın İstanbul’da düzenlediği toplantıya sektörün önde gelen firmaların yöneticileri katıldı. Yenilenebilir enerji sektörünün tüm boyutlarıyla değerlendirildiği toplantıda Türkiye elektrik piyasasının, ‘yenilenebilir enerji kapasitesindeki hızlı artış, değişen tüketim profili, depolama ihtiyacı ve iletim altyapısı’ bakımından yeni bir döneme girdiği belirtildi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Enerji Yatırımcıları Derneği GÜYAD’ın İstanbul’da düzenlediği toplantıya sektörün önde gelen firmaların yöneticileri katıldı. Yenilenebilir enerji sektörünün tüm boyutlarıyla değerlendirildiği toplantıda Türkiye elektrik piyasasının, ‘yenilenebilir enerji kapasitesindeki hızlı artış, değişen tüketim profili, depolama ihtiyacı ve iletim altyapısı’ bakımından yeni bir döneme girdiği belirtildi.
Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Türkiye’de her 5 saatin 1’inde tavan veya taban fiyatın oluşması piyasa fiyat mekanizmasını bozuyor. Türkiye enerji piyasası gerçek fiyat, güçlü şebeke ve yatırım güveni üzerinde yükselecektir. Sektörde piyasa takas fiyatları için taban ve tavan fiyat aralıklarının genişletilmesinde büyük fayda görüyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki artış ve buna bağlı olarak düşen petrol ve doğal gaz ithalatı sayesinde 1,8 milyar dolarlık tasarruf ettiğini hatırlatan Özkök, 2035 yılı için belirlenen 120 GW’lık rüzgar ve güneş hedefine erişmeyi mümkün gördüklerini ve bu hedeflere erişimde en kritik noktalardan birinin de ‘altyapı ve iletim hattı’ yatırımları olduğunu vurguladı.
“Ancak bu dönemde yalnızca daha fazla kurulu güç oluşturmak yeterli değil” diyen Özkök, “Üretim, tüketim, iletim hatları, depolama, baz yük, fiyat sinyali, yerli üretim ve finansman konuları birlikte planlanmalı. Düşük elektrik fiyatları sanayi ve vatandaş açısından kısa vadede olumlu sonuç yaratıyorsa da fiyatların uzun süre düşük, sıfır veya tavan seviyelerde oluşması; piyasanın sağlıklı işlemediğine işaret eder. Bizim istediğimiz şey elektrik piyasasında hedef fiyatın düşük veya yüksek olması değil, gerçek olmasıdır” dedi. Enerji depolama konusunun da altını çizen Özkök, artık depolamasız GES ve RES yatırımı yapılmayacağını, ayrıca HES’lerde de depolamanın çok önemli olduğunu belirtti.
İzin süreçleri sıkıntılı
GÜYAD Üyesi ve Sanko Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erdem, enerji sektöründe yatırım ortamının sağlıklı şekilde devam edebilmesine imkan verecek koşulların oluşturulmasını istedi. Altek Alarko Genel Müdürü Hakan Aytekin de depolama sisteminin yük getirmediğini yük aldığını söyledi.
Akfen Holding Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Tezkan ise, dünyadaki diğer ülkelere göre Türkiye’nin enerji depolama konusuna hızlı ayak uydurduğunu kaydetti. Tezkan, “Ancak izin süreçleri sadece Enerji Bakanlığı ve EPDK tarafından yürütülmüyor, diğer bakanlık ve kurumlardan da bildiğiniz gibi izinlerin alınması gerekiyor. Ama bu, Avrupa’da da böyle” diye konuştu.
Toplantıda konuşan Borusan EnBW Enerji Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yeğin de Türkiye’nin son dönemde bölgede yaşanan krizlerden tedarik anlamında etkilenmeden, fiyat anlamında ise sınırlı etkilenerek yoluna devam edebildiğini belirterek bunun temel nedeninin ‘Bölgesel tedarik yaklaşımından küresel tedarik yaklaşımına geçilmiş olması olduğunu’ vurguladı.