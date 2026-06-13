Enerji piyasasında taban ve tavan fiyat aralıkları genişletilmeli

Mehmet Hanifi GÜLEL

Enerji Yatırımcıları Derneği GÜYAD’ın İstanbul’da dü­zenlediği toplantıya sektörün önde gelen firmaların yönetici­leri katıldı. Yenilenebilir ener­ji sektörünün tüm boyutlarıy­la değerlendirildiği toplantıda Türkiye elektrik piyasasının, ‘yenilenebilir enerji kapasite­sindeki hızlı artış, değişen tü­ketim profili, depolama ihtiyacı ve iletim altyapısı’ bakımından yeni bir döneme girdiği belirtil­di.

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Türkiye’de her 5 saatin 1’inde tavan veya taban fiyatın oluş­ması piyasa fiyat mekanizma­sını bozuyor. Türkiye enerji pi­yasası gerçek fiyat, güçlü şebeke ve yatırım güveni üzerinde yük­selecektir. Sektörde piyasa ta­kas fiyatları için taban ve tavan fiyat aralıklarının genişletilme­sinde büyük fayda görüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki artış ve buna bağ­lı olarak düşen petrol ve doğal gaz ithalatı sayesinde 1,8 milyar dolarlık tasarruf ettiğini hatır­latan Özkök, 2035 yılı için be­lirlenen 120 GW’lık rüzgar ve güneş hedefine erişmeyi müm­kün gördüklerini ve bu hedef­lere erişimde en kritik nokta­lardan birinin de ‘altyapı ve ile­tim hattı’ yatırımları olduğunu vurguladı.

“Ancak bu dönemde yalnızca daha fazla kurulu güç oluşturmak yeterli değil” diyen Özkök, “Üretim, tüketim, iletim hatları, depolama, baz yük, fiyat sinyali, yerli üretim ve finans­man konuları birlikte planlan­malı. Düşük elektrik fiyatları sanayi ve vatandaş açısından kısa vadede olumlu sonuç yara­tıyorsa da fiyatların uzun süre düşük, sıfır veya tavan seviye­lerde oluşması; piyasanın sağ­lıklı işlemediğine işaret eder. Bizim istediğimiz şey elektrik piyasasında hedef fiyatın düşük veya yüksek olması değil, ger­çek olmasıdır” dedi. Enerji de­polama konusunun da altını çi­zen Özkök, artık depolamasız GES ve RES yatırımı yapılma­yacağını, ayrıca HES’lerde de depolamanın çok önemli oldu­ğunu belirtti.

İzin süreçleri sıkıntılı

GÜYAD Üyesi ve Sanko Ener­ji Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erdem, enerji sektöründe yatı­rım ortamının sağlıklı şekilde devam edebilmesine imkan ve­recek koşulların oluşturulma­sını istedi. Altek Alarko Genel Müdürü Hakan Aytekin de de­polama sisteminin yük getir­mediğini yük aldığını söyledi.

Akfen Holding Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Tezkan ise, dünyadaki diğer ülkelere göre Türkiye’nin enerji depolama konusuna hızlı ayak uydurdu­ğunu kaydetti. Tezkan, “Ancak izin süreçleri sadece Enerji Ba­kanlığı ve EPDK tarafından yü­rütülmüyor, diğer bakanlık ve kurumlardan da bildiğiniz gi­bi izinlerin alınması gerekiyor. Ama bu, Avrupa’da da böyle” di­ye konuştu.

Toplantıda konuşan Borusan EnBW Enerji Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ye­ğin de Türkiye’nin son dönem­de bölgede yaşanan krizlerden tedarik anlamında etkilenme­den, fiyat anlamında ise sınırlı etkilenerek yoluna devam ede­bildiğini belirterek bunun te­mel nedeninin ‘Bölgesel tedarik yaklaşımından küresel tedarik yaklaşımına geçilmiş olması ol­duğunu’ vurguladı.