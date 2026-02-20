Google Haberler

ESİAD Başkanı Zorlu: Sanayide ziller çalıyor rekabet riski büyüyor

 Sibel Zorlu, “Made in Europe” stratejisinin Türk sanayisi için riskler barındırdığını belirterek, gümrük birliğinin acilen güncellenmemesi halinde rekabet kaybının derinleşeceği uyarısında bulundu.

ESİAD Başkanı Zorlu: Sanayide ziller çalıyor rekabet riski büyüyor

ESİAD tarafından düzen­lenen “Made in Europe ve AB Sınırda Karbon Düzen­lemesi Mekanizması (SKDM)” toplantısında, küresel ticaretin yeni kuralları masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan ESİAD Yö­netim Kurulu Başkanı Sibel Zor­lu, AB’nin yeni rekabetçilik strate­jisi karşısında Türk sanayisi için “alarm zilleri” çaldığını belirte­rek, “Sanayimizin bu stratejiyle uyumlu şekilde dönüşmesi, Avru­pa ile ekonomik bütünleşmemi­zi korumanın tek yoludur” dedi. ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi; Sa­nayi ve Ticaret Politikaları ve Ya­tırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı Cem Heris de, “Made in Europe” yaklaşımının Türk sa­nayiciler ve ihracatçılar üzerinde tedirginlik yarattığını belirterek, “Uluslararası ticaret kuralları­nın yeniden yazıldığı bir ortamda gümrük birliğinin acilen güncel­lenmesi gerektiği ortadadır” diye konuştu.

ESİAD Sanayi ve Ticaret Politikaları ve Yatırım Ortamı Yu­varlak Masası’nın katkılarıyla dü­zenlenen “AB Sınırda Karbon Dü­zenlemesi Mekanizması (SKDM) ve Made in Europe” başlıklı çev­rim içi toplantı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Moderatörlüğü­nü ESİAD Ekonomi Gözlem Gru­bu Başkanı Muhittin Bilget’in üst­lendiği toplantıya Brüksel’den ka­tılan katılan AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Bahar Güçlü, “Made in Europe” vizyonu ve karbon vergisi düzenlemeleri­nin Türk sanayicisi üzerindeki et­kilerini anlattı.

Toplantının açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, dünya ticaretindeki güç dengelerinin değiştiği bu kri­tik dönemde, Türkiye’nin pozis­yonunu ve karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirerek, şunları söyledi: “Gümrük Birliğinin artık beklentilerimizi karşılamadığı, acilen güncellenerek aramızdaki asimetrinin giderilmesi gerekti­ği, buna ilaveten AB’ye ihracatı­mızda SKDM’nin risk oluşturdu­ğu bir dönemde farklı sorunlar ile karşı karşıyayız.

Bir yandan Ma­de in Europe diğer yandan AB’nin Hindistan ve Mercosur ile gerçek­leştirdiği STA’lar karşısında Türk ekonomisi ve sanayisi ile ilgili alarm zilleri çalıyor. AB’nin Hin­distan gibi yükselen bir güçle im­zaladığı STA karşısında rekabet­çiliğimizi yitirme riski bulunuyor. Bizim için yeşil ve dijital dönüşüm bir tercih değil, Avrupa ile olan ekonomik bütünleşmemizi koru­manın ve ‘Made in Europe’ eko­sisteminde vazgeçilmez bir ortak olarak kalmanın tek yoludur. Bu noktada, gümrük birliğinin gün­cellenmesi müzakereleri yarın başlayacakmış gibi sektörel etki analizlerimizi güncel tutmak, ola­sı mevzuat değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak durumundayız.”

ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi; Sanayi ve Ticaret Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa­sı Başkanı Cem Heris de, “Made in Europe” yaklaşımının Türk sa­nayiciler ve ihracatçılar üzerinde ciddi bir tedirginlik yarattığını be­lirtti. Heris, “AB ile 31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe giren gümrük birliği zaten eskimiş ve ihtiyaçla­ra cevap vermekten uzak kalmış­tır. Uluslararası ticaret kuralları­nın yeniden yazıldığı bir ortamda gümrük birliğinin acilen güncel­lenmesi gerektiği ortadadır.

AB tarafında bu yönde somut adım atılması için henüz siyasi bir sin­yal görülmemektedir. AB’nin uzak coğrafyalardaki ülkelerle dahi ser­best ticaret anlaşmaları yaparken gümrük birliğini güncellemekten bahsetmiyor olması; Sanayi Hız­landırma Yasası kapsamında gün­deme gelen Made in Europe kap­samında Türkiye’nin durumunun ne olacağı sanayicimizi tedirgin eden başlıklar arasında dır” dedi.

“Ticaretimizin beşte biri etkilenebilir”

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Bahar Güç­lü ise AB’nin yeşil dönüşümü ar­tık bir “sanayileşme stratejisinin bir parçası” olarak gördüğünü ve rekabetçilik pusulasını bu yöne çevirdiğini vurguladı. SKDM’de­ki revizyon hazırlıklarına dikkat çeken Güçlü, AB Komisyonu’nun 17 Aralık’ta sunduğu paketle SKDM’nin kapsamını önemli öl­çüde genişletmeyi teklif ettiğini kaydetti. 180 ürünün daha sürece dahil edilmesinin planlandığını vurgulayan Güçlü, “Bu listede kara taşıtlarından makine ekipmanla­rına, yedek parçalardan elektronik parçalara kadar geniş bir yelpaze var.

Türkiye açısından baktığımız­da SKDM kapsamındaki ihraca­tımızı bir anda iki katına çıkartan bir öneri. Dolayısıyla eğer bu pa­ket onaylanırsa, artık ticaretimi­zin neredeyse beşte birinin SKDM kapsamında yer alacağını görüyo­ruz” ifadelerini kullandı. AB’nin, Hindistan ve Mercosur gibi ül­kelerle imzaladığı Serbest Tica­ret Anlaşmalarının Türkiye’nin gümrük birliğinden kaynaklanan rekabet avantajını değiştirdiği­ni belirten Güçlü, “Bir Hint ürü­nüyle aynı gümrük vergisi koşul­larında rekabet edebilmenin yolu; standartlar, katma değer ve lojis­tik avantajlar gibi farklı yönleri ön plana çıkarmaktan geçiyor” dedi.

“Korumacılık dönemi başlıyor”

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen ESİAD Ekonomi Göz­lem Grubu Başkanı Muhittin Bil­get de, dünya ticaretinde küresel­leşmenin yerini korumacı poli­tikalara bıraktığını ifade ederek, “Dünya ticareti daralacak gibi görünüyor. ABD ve Çin gibi dev­ler kendilerine yetebilen ülkeler. Özellikle ABD’nin dış ticaretinin GSYH içindeki payı oldukça dü­şük. AB de ‘Made in Europe’ stra­tejisiyle tüm kıtayı tek bir ülke gi­bi hareket ettirmeye çalışıyor. Bu tablo, ekonomisi ihracata dayalı olan ve dış ticaretin payı yüksek olan bizim gibi ülkeler için hakika­ten zor bir döneme işaret ediyor” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar