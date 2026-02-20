ESİAD Başkanı Zorlu: Sanayide ziller çalıyor rekabet riski büyüyor

ESİAD tarafından düzen­lenen “Made in Europe ve AB Sınırda Karbon Düzen­lemesi Mekanizması (SKDM)” toplantısında, küresel ticaretin yeni kuralları masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan ESİAD Yö­netim Kurulu Başkanı Sibel Zor­lu, AB’nin yeni rekabetçilik strate­jisi karşısında Türk sanayisi için “alarm zilleri” çaldığını belirte­rek, “Sanayimizin bu stratejiyle uyumlu şekilde dönüşmesi, Avru­pa ile ekonomik bütünleşmemi­zi korumanın tek yoludur” dedi. ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi; Sa­nayi ve Ticaret Politikaları ve Ya­tırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı Cem Heris de, “Made in Europe” yaklaşımının Türk sa­nayiciler ve ihracatçılar üzerinde tedirginlik yarattığını belirterek, “Uluslararası ticaret kuralları­nın yeniden yazıldığı bir ortamda gümrük birliğinin acilen güncel­lenmesi gerektiği ortadadır” diye konuştu.

ESİAD Sanayi ve Ticaret Politikaları ve Yatırım Ortamı Yu­varlak Masası’nın katkılarıyla dü­zenlenen “AB Sınırda Karbon Dü­zenlemesi Mekanizması (SKDM) ve Made in Europe” başlıklı çev­rim içi toplantı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Moderatörlüğü­nü ESİAD Ekonomi Gözlem Gru­bu Başkanı Muhittin Bilget’in üst­lendiği toplantıya Brüksel’den ka­tılan katılan AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Bahar Güçlü, “Made in Europe” vizyonu ve karbon vergisi düzenlemeleri­nin Türk sanayicisi üzerindeki et­kilerini anlattı.

Toplantının açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, dünya ticaretindeki güç dengelerinin değiştiği bu kri­tik dönemde, Türkiye’nin pozis­yonunu ve karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirerek, şunları söyledi: “Gümrük Birliğinin artık beklentilerimizi karşılamadığı, acilen güncellenerek aramızdaki asimetrinin giderilmesi gerekti­ği, buna ilaveten AB’ye ihracatı­mızda SKDM’nin risk oluşturdu­ğu bir dönemde farklı sorunlar ile karşı karşıyayız.

Bir yandan Ma­de in Europe diğer yandan AB’nin Hindistan ve Mercosur ile gerçek­leştirdiği STA’lar karşısında Türk ekonomisi ve sanayisi ile ilgili alarm zilleri çalıyor. AB’nin Hin­distan gibi yükselen bir güçle im­zaladığı STA karşısında rekabet­çiliğimizi yitirme riski bulunuyor. Bizim için yeşil ve dijital dönüşüm bir tercih değil, Avrupa ile olan ekonomik bütünleşmemizi koru­manın ve ‘Made in Europe’ eko­sisteminde vazgeçilmez bir ortak olarak kalmanın tek yoludur. Bu noktada, gümrük birliğinin gün­cellenmesi müzakereleri yarın başlayacakmış gibi sektörel etki analizlerimizi güncel tutmak, ola­sı mevzuat değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak durumundayız.”

ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi; Sanayi ve Ticaret Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa­sı Başkanı Cem Heris de, “Made in Europe” yaklaşımının Türk sa­nayiciler ve ihracatçılar üzerinde ciddi bir tedirginlik yarattığını be­lirtti. Heris, “AB ile 31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe giren gümrük birliği zaten eskimiş ve ihtiyaçla­ra cevap vermekten uzak kalmış­tır. Uluslararası ticaret kuralları­nın yeniden yazıldığı bir ortamda gümrük birliğinin acilen güncel­lenmesi gerektiği ortadadır.

AB tarafında bu yönde somut adım atılması için henüz siyasi bir sin­yal görülmemektedir. AB’nin uzak coğrafyalardaki ülkelerle dahi ser­best ticaret anlaşmaları yaparken gümrük birliğini güncellemekten bahsetmiyor olması; Sanayi Hız­landırma Yasası kapsamında gün­deme gelen Made in Europe kap­samında Türkiye’nin durumunun ne olacağı sanayicimizi tedirgin eden başlıklar arasında dır” dedi.

“Ticaretimizin beşte biri etkilenebilir”

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Bahar Güç­lü ise AB’nin yeşil dönüşümü ar­tık bir “sanayileşme stratejisinin bir parçası” olarak gördüğünü ve rekabetçilik pusulasını bu yöne çevirdiğini vurguladı. SKDM’de­ki revizyon hazırlıklarına dikkat çeken Güçlü, AB Komisyonu’nun 17 Aralık’ta sunduğu paketle SKDM’nin kapsamını önemli öl­çüde genişletmeyi teklif ettiğini kaydetti. 180 ürünün daha sürece dahil edilmesinin planlandığını vurgulayan Güçlü, “Bu listede kara taşıtlarından makine ekipmanla­rına, yedek parçalardan elektronik parçalara kadar geniş bir yelpaze var.

Türkiye açısından baktığımız­da SKDM kapsamındaki ihraca­tımızı bir anda iki katına çıkartan bir öneri. Dolayısıyla eğer bu pa­ket onaylanırsa, artık ticaretimi­zin neredeyse beşte birinin SKDM kapsamında yer alacağını görüyo­ruz” ifadelerini kullandı. AB’nin, Hindistan ve Mercosur gibi ül­kelerle imzaladığı Serbest Tica­ret Anlaşmalarının Türkiye’nin gümrük birliğinden kaynaklanan rekabet avantajını değiştirdiği­ni belirten Güçlü, “Bir Hint ürü­nüyle aynı gümrük vergisi koşul­larında rekabet edebilmenin yolu; standartlar, katma değer ve lojis­tik avantajlar gibi farklı yönleri ön plana çıkarmaktan geçiyor” dedi.

“Korumacılık dönemi başlıyor”

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen ESİAD Ekonomi Göz­lem Grubu Başkanı Muhittin Bil­get de, dünya ticaretinde küresel­leşmenin yerini korumacı poli­tikalara bıraktığını ifade ederek, “Dünya ticareti daralacak gibi görünüyor. ABD ve Çin gibi dev­ler kendilerine yetebilen ülkeler. Özellikle ABD’nin dış ticaretinin GSYH içindeki payı oldukça dü­şük. AB de ‘Made in Europe’ stra­tejisiyle tüm kıtayı tek bir ülke gi­bi hareket ettirmeye çalışıyor. Bu tablo, ekonomisi ihracata dayalı olan ve dış ticaretin payı yüksek olan bizim gibi ülkeler için hakika­ten zor bir döneme işaret ediyor” diye konuştu.