Çapariler boş dönmüyor: Bu sezon ağlar palamutla dolacak
Yeni av sezonu öncesinde denizlerden ilk haberler gelmeye başladı. 15 Ağustos itibarıyla olta ve çaparileriyle denize açılan küçük ölçekli balıkçılar, son yılların en bereketli sezonunu bekliyor. Denize açılan balıkçıların çaparileri palamut ile doluyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Balık avı sezonu öncesi balıkçılar, son yılların en bereketli palamut sezonunu bekliyor. 15 Ağustos’ta olta ve çaparileriyle denize açılan küçük ölçekli balıkçılar, bereketli bir palamut sezonunun yaşanacağını aktarıyor.
Çapariyle denize açılan balıkçıların 10 iğneli takımların 10’unda da palamut yakaladığını belirten Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, “Bu yıl bize söylenenler ve ilk işaretlere baktığımızda son yılların en iyi palamut yılı olacak. Palamutta 2024 yılı da iyi bir yıldı ancak bu yıl ondan da iyi olacağı söyleniyor. Palamut bu yıl beklenenden çok daha fazla görünüyor ve işaretler de o yönde. Küçük balıkçılar 15 Ağustos'ta çapari ve oltayla ava çıktı. 1 Eylül'de ise endüstriyel balıkçılar açılacak” diye konuştu.
Büyük tekneler 1 Eylül’de açılacak
Palamut avcılığında tonaj söylemenin doğru olmayacağını ve denizdeki balığı ölçemediklerini ifade eden Özkaya, ancak bu yıl herkesin bol bol palamut yiyeceğinin garanti olduğunu aktardı. Yüzer balıklardan özellikle palamut ve hamsinin zaman zaman çok, zaman zaman ise az olduğunu belirten Özkaya, “Palamudun çok olduğu zaman hamsi az oluyor.
Hamsi az olduğu zaman palamut çok oluyor. Palamut çok olunca hamsiyle besleniyor. Şu anda palamudun boyutu yüzde yüze ulaşmadı ama çok çabuk büyüyen bir balık. 1 Eylül'e kadar normal boyunun çok üstüne çıkabilir. Hamsi avı ekim ayına kadar başlamaz. Şu anda palamut ve istavrit çıkıyor” açıklamasında bulundu.
Türkiye’de iç sular dahil büyük ve küçük ölçekli toplam 18 bin 500 balıkçı teknesinin bulunduğu bilgisini veren Özkaya, bunların bin 800’ünün 12 metrenin üzerinde bulunan gırgır ve trol balıkçı teknelerinden oluştuğunu belirtti. Şu anda balıkçıların en büyük sorununun akaryakıt olduğuna vurgu yapan Özkaya, “Eskiden balıkçılar yakaladığı balık üzerinden pay alıyordu. Şimdi ise aylık şeklinde sigortalı çalışıyorlar. Tarım sigortası gibi balıkçılıkta da bir sigorta sisteminin gelmesi gerektiği konuşuluyor ve doğru da olur. Bu sorunların yanında ağ fiyatları ve yakalanan balığın gittikçe azalması gibi sorunlar var” ifadelerini kullandı.
Balık miktarının fazla olmasının fiyatlarda gerileme riski oluşturduğunu belirten Özkaya, geçen yıl hamsinin bol olmasından dolayı fiyatların düştüğünü aktardı. Balıkçıların hamsiden para kazanamadığını ifade eden Özkaya, “Fakat halk palamuda bayağı alıştı ve çok seviyor. Palamutta fiyatların fazla düşeceğini beklemiyorum. Fiyatların çok pahalı olacağını da düşünmüyorum. Eylül ayında fiyatlar oturur. Şu anda hallerde palamudun tanesi boyuna göre 140 lira ile 200 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.