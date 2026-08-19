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Çapariler boş dönmüyor: Bu sezon ağlar palamutla dolacak

Yeni av sezonu öncesinde denizlerden ilk haberler gelmeye başladı. 15 Ağustos itibarıyla olta ve çaparileriyle denize açılan küçük ölçekli balıkçılar, son yılların en bereketli sezonunu bekliyor. Denize açılan balıkçıların çaparileri palamut ile doluyor.

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Çapariler boş dönmüyor: Bu sezon ağlar palamutla dolacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Balık avı sezonu önce­si balıkçılar, son yıl­ların en bereketli pa­lamut sezonunu bekliyor. 15 Ağustos’ta olta ve çaparile­riyle denize açılan küçük öl­çekli balıkçılar, bereketli bir palamut sezonunun yaşana­cağını aktarıyor.

Çapariyle denize açılan balıkçıların 10 iğneli takımların 10’unda da palamut yakaladığını belir­ten Su Ürünleri Kooperatif­leri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, “Bu yıl bi­ze söylenenler ve ilk işaretle­re baktığımızda son yılların en iyi palamut yılı olacak. Pala­mutta 2024 yılı da iyi bir yıldı ancak bu yıl ondan da iyi ola­cağı söyleniyor. Palamut bu yıl beklenenden çok daha faz­la görünüyor ve işaretler de o yönde. Küçük balıkçılar 15 Ağustos'ta çapari ve oltayla ava çıktı. 1 Eylül'de ise endüst­riyel balıkçılar açılacak” diye konuştu.

Büyük tekneler 1 Eylül’de açılacak

Palamut avcılığında tonaj söylemenin doğru olmayaca­ğını ve denizdeki balığı ölçe­mediklerini ifade eden Özka­ya, ancak bu yıl herkesin bol bol palamut yiyeceğinin ga­ranti olduğunu aktardı. Yüzer balıklardan özellikle palamut ve hamsinin zaman zaman çok, zaman zaman ise az ol­duğunu belirten Özkaya, “Pa­lamudun çok olduğu zaman hamsi az oluyor.

Hamsi az ol­duğu zaman palamut çok olu­yor. Palamut çok olunca ham­siyle besleniyor. Şu anda pa­lamudun boyutu yüzde yüze ulaşmadı ama çok çabuk bü­yüyen bir balık. 1 Eylül'e ka­dar normal boyunun çok üs­tüne çıkabilir. Hamsi avı ekim ayına kadar başlamaz. Şu an­da palamut ve istavrit çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de iç sular dahil bü­yük ve küçük ölçekli toplam 18 bin 500 balıkçı teknesinin bu­lunduğu bilgisini veren Özka­ya, bunların bin 800’ünün 12 metrenin üzerinde bulunan gırgır ve trol balıkçı teknele­rinden oluştuğunu belirtti. Şu anda balıkçıların en büyük so­rununun akaryakıt olduğuna vurgu yapan Özkaya, “Eski­den balıkçılar yakaladığı balık üzerinden pay alıyordu. Şimdi ise aylık şeklinde sigortalı ça­lışıyorlar. Tarım sigortası gibi balıkçılıkta da bir sigorta sis­teminin gelmesi gerektiği ko­nuşuluyor ve doğru da olur. Bu sorunların yanında ağ fiyatla­rı ve yakalanan balığın gittik­çe azalması gibi sorunlar var” ifadelerini kullandı.

Balık miktarının fazla olma­sının fiyatlarda gerileme ris­ki oluşturduğunu belirten Öz­kaya, geçen yıl hamsinin bol olmasından dolayı fiyatların düştüğünü aktardı. Balıkçı­ların hamsiden para kazana­madığını ifade eden Özkaya, “Fakat halk palamuda bayağı alıştı ve çok seviyor. Palamut­ta fiyatların fazla düşeceğini beklemiyorum. Fiyatların çok pahalı olacağını da düşünmü­yorum. Eylül ayında fiyatlar oturur. Şu anda hallerde pa­lamudun tanesi boyuna göre 140 lira ile 200 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL