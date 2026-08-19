Çapariler boş dönmüyor: Bu sezon ağlar palamutla dolacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Balık avı sezonu önce­si balıkçılar, son yıl­ların en bereketli pa­lamut sezonunu bekliyor. 15 Ağustos’ta olta ve çaparile­riyle denize açılan küçük öl­çekli balıkçılar, bereketli bir palamut sezonunun yaşana­cağını aktarıyor.

Çapariyle denize açılan balıkçıların 10 iğneli takımların 10’unda da palamut yakaladığını belir­ten Su Ürünleri Kooperatif­leri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, “Bu yıl bi­ze söylenenler ve ilk işaretle­re baktığımızda son yılların en iyi palamut yılı olacak. Pala­mutta 2024 yılı da iyi bir yıldı ancak bu yıl ondan da iyi ola­cağı söyleniyor. Palamut bu yıl beklenenden çok daha faz­la görünüyor ve işaretler de o yönde. Küçük balıkçılar 15 Ağustos'ta çapari ve oltayla ava çıktı. 1 Eylül'de ise endüst­riyel balıkçılar açılacak” diye konuştu.

Büyük tekneler 1 Eylül’de açılacak

Palamut avcılığında tonaj söylemenin doğru olmayaca­ğını ve denizdeki balığı ölçe­mediklerini ifade eden Özka­ya, ancak bu yıl herkesin bol bol palamut yiyeceğinin ga­ranti olduğunu aktardı. Yüzer balıklardan özellikle palamut ve hamsinin zaman zaman çok, zaman zaman ise az ol­duğunu belirten Özkaya, “Pa­lamudun çok olduğu zaman hamsi az oluyor.

Hamsi az ol­duğu zaman palamut çok olu­yor. Palamut çok olunca ham­siyle besleniyor. Şu anda pa­lamudun boyutu yüzde yüze ulaşmadı ama çok çabuk bü­yüyen bir balık. 1 Eylül'e ka­dar normal boyunun çok üs­tüne çıkabilir. Hamsi avı ekim ayına kadar başlamaz. Şu an­da palamut ve istavrit çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de iç sular dahil bü­yük ve küçük ölçekli toplam 18 bin 500 balıkçı teknesinin bu­lunduğu bilgisini veren Özka­ya, bunların bin 800’ünün 12 metrenin üzerinde bulunan gırgır ve trol balıkçı teknele­rinden oluştuğunu belirtti. Şu anda balıkçıların en büyük so­rununun akaryakıt olduğuna vurgu yapan Özkaya, “Eski­den balıkçılar yakaladığı balık üzerinden pay alıyordu. Şimdi ise aylık şeklinde sigortalı ça­lışıyorlar. Tarım sigortası gibi balıkçılıkta da bir sigorta sis­teminin gelmesi gerektiği ko­nuşuluyor ve doğru da olur. Bu sorunların yanında ağ fiyatla­rı ve yakalanan balığın gittik­çe azalması gibi sorunlar var” ifadelerini kullandı.

Balık miktarının fazla olma­sının fiyatlarda gerileme ris­ki oluşturduğunu belirten Öz­kaya, geçen yıl hamsinin bol olmasından dolayı fiyatların düştüğünü aktardı. Balıkçı­ların hamsiden para kazana­madığını ifade eden Özkaya, “Fakat halk palamuda bayağı alıştı ve çok seviyor. Palamut­ta fiyatların fazla düşeceğini beklemiyorum. Fiyatların çok pahalı olacağını da düşünmü­yorum. Eylül ayında fiyatlar oturur. Şu anda hallerde pa­lamudun tanesi boyuna göre 140 lira ile 200 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.