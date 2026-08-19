Avrupa’yı iklim krizi vurdu

İklim krizi artık yalnızca buzulların eridiği, biyolo­jik çeşitliliğin kayboldu­ğu çevresel bir alarm cümlesi değil; küresel ekonominin tam kalbinde patlamaya hazır deva­sa bir maliyete dönüştü. Dünya genelinde artan sıcaklıklar, te­darik zincirlerinden kamu borç stoklarına kadar her alanda sis­temik riskleri tetiklerken, fatu­ranın boyutu her geçen gün da­ha da ağırlaşıyor.

Avrupa Çevre Ajansı’nın gün­cel verileri, yeşil dönüşümün neden bir tercih değil, acil bir fi­nansal zorunluluk olduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Birlik genelinde 1980-2024 yıl­ları arasında yaşanan aşırı ha­va ve iklim olaylarının yarattı­ğı doğrudan fiziki kayıp tam 822 milyar euroya ulaştı. Yalnızca bu rakam dahi, iklim krizinin ge­zegen kadar ülke bütçelerini de erittiğinin en somut kanıtı.

Açıklanan rakamların ötesin­de, asıl ürkütücü olan tablonun ivmesi. 44 yıllık toplam kaybın yaklaşık dörtte biri, yani 208 milyar euroluk kısmı yalnızca 2021-2024 kapsayan son dört yılda gerçekleşti. Yıllık ortala­ma ekonomik kayıp 1980’ler­de 8,6 milyar euro seviyesin­deyken, 2020-2024 döneminde yıllık 44,9 milyar euroya sıçra­dı. 2021’deki 65,2 milyar euro ve 2022’deki 57,7 milyar euroluk re­kor zararlar, afetlerin artık geçi­ci şoklar değil, kalıcı birer mali­yet kalemi haline geldiğini gös­teriyor.

Seller ekonomiyi vurdu

Yıkımın mimarlarına bakıl­dığında ise en büyük payı seller alıyor. Toplam 822 milyar euro­luk faturanın yüzde 47’si seller­den kaynaklanırken, yüzde 27’si fırtına, yıldırım ve dolu gibi me­teorolojik olaylardan, yüzde 18’i ise kavurucu sıcak hava dalgala­rından oluştu. Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya en yüksek pa­rasal kaybı yaşayan ülkeler ola­rak öne çıkıyor. Bütçeleri savun­ma harcamaları ve yaşlanan nü­fusla halihazırda baskı altında olan bu devletler, her afet sonra­sı devasa koruma ve onarım büt­çeleri ayırmak zorunda kalıyor.

Sorunu küresel finans siste­mi açısından kırılgan kılan ana unsur ise düşük sigorta oranları. Avrupa’daki iklim kaynaklı ka­yıpların büyük bölümü özel si­gorta kapsamında yer almıyor. Sigorta açığı nedeniyle oluşan devasa yük doğrudan devlet haz­nelerine biniyor.

Ortak fon arayışı

Örneğin, Almanya 2021 sel­leri sonrası bütçesinden 30 mil­yar euro ayırmak zorunda ka­lırken, İspanya’nın 2024 selleri sonrası yeniden inşa maliyetinin GSYH’sinin yüzde 0,7’sine ulaşa­cağı hesaplanıyor. Bu durum, Euro Bölgesi’nde kamu açıklarını derin­leştirirken, krizlerin maliyetini tüm toplumun üzerine yüklüyor.

Artan mali baskılar karşısında Avrupa Merkez Bankası ve AB komisyonu, risklerin özel sek­törle kamu arasında paylaşıla­cağı Birlik çapında ortak bir re­asürans sistemi kurmayı tartı­şıyor. Ancak 822 milyar euroluk mevcut bilançonun içinde 2025 ve 2026 yıllarında yaşanan son afetlerin henüz yer almadığı dü­şünüldüğünde, sürdürülebilir finansal mekanizmaların kurul­ması için zamanın hızla tüken­diği netleşiyor.

Zararın %37'si, %1'lik kısımdan

Afetlerin ekonomik etkileri incelendiğinde, aşırı olayların konsantre yıkım gücü dikkat çekiyor. Verilere göre 1980- 2024 arasında yaşanan iklim olaylarının sayıca sadece yüzde 1'lik en şiddetli kısmı, toplam 822 milyar euroluk zararın yüzde 37’sine tekabül ediyor. En yüksek maliyetli olayların yüzde 5’i ise toplam ekonomik kaybın yüzde 59’una yol açmış durumda. Bu orantısız dağılım, iklim krizinde geleneksel risk yönetimi ve istatistiki tahmin modellerinin artık yetersiz kaldığını; tek bir uç olayın dahi bir ülkenin yıllık büyüme hedeflerini tamamen sıfırlayabileceğini kanıtlıyor.