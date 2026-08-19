Avrupa’yı iklim krizi vurdu
Aşırı hava olaylarının Avrupa ekonomisine çıkardığı fatura 822 milyar euroyu aştı. Kaybın dörtte biri son 4 yılda birikirken, düşük sigorta oranları mali yükü devletlerin sırtına bindiriyor. İklim krizinin yarattığı bu devasa yıkım, artık sadece çevre politikalarını değil, kamu maliyesini ve doğrudan küresel finans istikrarını da tehdit ediyor.
İklim krizi artık yalnızca buzulların eridiği, biyolojik çeşitliliğin kaybolduğu çevresel bir alarm cümlesi değil; küresel ekonominin tam kalbinde patlamaya hazır devasa bir maliyete dönüştü. Dünya genelinde artan sıcaklıklar, tedarik zincirlerinden kamu borç stoklarına kadar her alanda sistemik riskleri tetiklerken, faturanın boyutu her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
Avrupa Çevre Ajansı’nın güncel verileri, yeşil dönüşümün neden bir tercih değil, acil bir finansal zorunluluk olduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Birlik genelinde 1980-2024 yılları arasında yaşanan aşırı hava ve iklim olaylarının yarattığı doğrudan fiziki kayıp tam 822 milyar euroya ulaştı. Yalnızca bu rakam dahi, iklim krizinin gezegen kadar ülke bütçelerini de erittiğinin en somut kanıtı.
Açıklanan rakamların ötesinde, asıl ürkütücü olan tablonun ivmesi. 44 yıllık toplam kaybın yaklaşık dörtte biri, yani 208 milyar euroluk kısmı yalnızca 2021-2024 kapsayan son dört yılda gerçekleşti. Yıllık ortalama ekonomik kayıp 1980’lerde 8,6 milyar euro seviyesindeyken, 2020-2024 döneminde yıllık 44,9 milyar euroya sıçradı. 2021’deki 65,2 milyar euro ve 2022’deki 57,7 milyar euroluk rekor zararlar, afetlerin artık geçici şoklar değil, kalıcı birer maliyet kalemi haline geldiğini gösteriyor.
Seller ekonomiyi vurdu
Yıkımın mimarlarına bakıldığında ise en büyük payı seller alıyor. Toplam 822 milyar euroluk faturanın yüzde 47’si sellerden kaynaklanırken, yüzde 27’si fırtına, yıldırım ve dolu gibi meteorolojik olaylardan, yüzde 18’i ise kavurucu sıcak hava dalgalarından oluştu. Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya en yüksek parasal kaybı yaşayan ülkeler olarak öne çıkıyor. Bütçeleri savunma harcamaları ve yaşlanan nüfusla halihazırda baskı altında olan bu devletler, her afet sonrası devasa koruma ve onarım bütçeleri ayırmak zorunda kalıyor.
Sorunu küresel finans sistemi açısından kırılgan kılan ana unsur ise düşük sigorta oranları. Avrupa’daki iklim kaynaklı kayıpların büyük bölümü özel sigorta kapsamında yer almıyor. Sigorta açığı nedeniyle oluşan devasa yük doğrudan devlet haznelerine biniyor.
Ortak fon arayışı
Örneğin, Almanya 2021 selleri sonrası bütçesinden 30 milyar euro ayırmak zorunda kalırken, İspanya’nın 2024 selleri sonrası yeniden inşa maliyetinin GSYH’sinin yüzde 0,7’sine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu durum, Euro Bölgesi’nde kamu açıklarını derinleştirirken, krizlerin maliyetini tüm toplumun üzerine yüklüyor.
Artan mali baskılar karşısında Avrupa Merkez Bankası ve AB komisyonu, risklerin özel sektörle kamu arasında paylaşılacağı Birlik çapında ortak bir reasürans sistemi kurmayı tartışıyor. Ancak 822 milyar euroluk mevcut bilançonun içinde 2025 ve 2026 yıllarında yaşanan son afetlerin henüz yer almadığı düşünüldüğünde, sürdürülebilir finansal mekanizmaların kurulması için zamanın hızla tükendiği netleşiyor.
Zararın %37'si, %1'lik kısımdan
Afetlerin ekonomik etkileri incelendiğinde, aşırı olayların konsantre yıkım gücü dikkat çekiyor. Verilere göre 1980- 2024 arasında yaşanan iklim olaylarının sayıca sadece yüzde 1'lik en şiddetli kısmı, toplam 822 milyar euroluk zararın yüzde 37’sine tekabül ediyor. En yüksek maliyetli olayların yüzde 5’i ise toplam ekonomik kaybın yüzde 59’una yol açmış durumda. Bu orantısız dağılım, iklim krizinde geleneksel risk yönetimi ve istatistiki tahmin modellerinin artık yetersiz kaldığını; tek bir uç olayın dahi bir ülkenin yıllık büyüme hedeflerini tamamen sıfırlayabileceğini kanıtlıyor.