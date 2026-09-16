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Türkiye fosil yakıtlardan çıkışa liderlik etmeli

İklim alanında çalışan 17 sivil toplum kuruluşundan oluşan İklim Ağı, COP31 öncesi beklentilerini Ankara’da düzenlediği toplantıda paylaştı. Toplantıda Türkiye’nin enerji dönüşümünde yenilenebilir kaynaklar, enerji verimliliği ve adil geçiş başlıklarına ağırlık vermesi gerektiği belirtildi.

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Türkiye fosil yakıtlardan çıkışa liderlik etmeli

Nesrin KOÇASLAN

İklim alanında çalışan 17 sivil toplum kurulu­şundan oluşan İklim Ağı, COP31 İklim Zirvesi öncesi üçüncü basın toplantısını An­kara’da gerçekleştirdi. Toplan­tıda, Türkiye’nin COP31 baş­kanlığı kapsamında küresel iklim gündeminde üstlenebi­leceği rolün yanı sıra enerji dö­nüşümü, fosil yakıtlardan çı­kış, elektrifikasyon ve adil ge­çiş başlıkları değerlendirildi. İklim Ağı, Türkiye’nin iklim hedeflerinin enerji politikala­rıyla uyumlu ilerlemesinin ve sivil toplumun COP31 süre­cine katılımını güçlendirecek mekanizmaların oluşturulma­sının önemine dikkat çekti.

Toplantıda Çanakkale’de yeni bir ithal kömürlü termik santral için izin sürecinin baş­lamasına ve Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne eklen­mesi planlanan yeni ünitele­re de değinen İklim Ağı, Tür­kiye’nin COP31 ev sahipliği ve başkanlığı kapsamında orta­ya koyduğu iklim hedefleriyle enerji politikalarının uyumu­nun önemine işaret etti.

Basın toplantısında, söz ko­nusu projenin iklim etkilerinin yanı sıra Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı, hava kirliliği ile sağlık, tarım, balıkçılık ve turizm üzerindeki olası etki­leri değerlendirildi. Saatte 152 bin 500 m³ sıcak suyun denize deşarjının ise Marmara Deni­zi ve Akdeniz foklarının yaşam alanları açısından oluşturabi­leceği risklere dikkat çekildi.

Uzmanlar, COP31 Başka­nı’nın açıkladığı ve 2035 yılı­na kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35’e çıkarma hedefinin önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Ancak bu hedefin ener­jinin karbonsuzlaşmasına kat­kı sağlaması için yeni kömür ve fosil yakıt yatırımlarının yanı sıra yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama ve temiz esneklik çözümlerinin birlikte değerlendirilmesi ge­rektiğini vurguladılar.

“Somut mekanizmalar hayata geçirilmeli”

COP31 İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak ve başkan­lık edecek Türkiye’nin, küresel ölçekte fosil yakıtlardan çıkış gündeminin ilerletilmesinde daha etkin bir rol üstlenmesi­nin ve bu yaklaşımın ülke için­deki enerji politikalarıyla da desteklenmesinin önem taşı­dığı ifade edildi.

Mekanda Adalet Derneği İklim Adaleti Program Koor­dinatörü Yağız Eren Abanus, COP31 Başkanlığı’nın katılım­cılığa yaptığı güçlü vurguyu önemsediklerini belirterek İk­lim Ağı olarak COP31 Başka­nı ile görüşme taleplerini ha­tırlattı. Abanus, “Katılımcılık, yalnızca bir söylem değil, sivil toplumun düzenli olarak din­lendiği ve önerilerinin politi­ka süreçlerine yansıdığı bir yö­netim anlayışı olmalı. COP31 başkanlığı yapan Türkiye’nin iklim liderliği iddiasını güçlen­dirmesi için yeni kömür yatı­rımlarından vazgeçmesi, kö­mürden adil ve planlı çıkış için somut adımlar atması gereki­yor” diye konuştu.

“Türkiye’nin kömür bölgeleri unutulmamalı”

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Türkiye İk­lim ve Enerji Politikaları Ko­ordinatörü Özlem Katısöz, Türkiye’de küçülen kömür sektörünün plansız bir şekil­de gerilemesine dikkat çeke­rek adil geçiş politikalarının bir an önce hayata geçirilme­si gerektiğini söyledi: “Çalış­ma ve Sosyal Güvenlik Bakan­lığı’nın COP31’de sunacağı Ulusal Adil Geçiş Stratejisi’n­de ekonomik dönüşümün ve istihdam kayıplarının bugün yaşandığı kömür bölgeleri­ne yer verilmemesi, strateji­nin adil geçiş iddiasını daha başlamadan boşa düşürüyor. COP31 başkanlığı adil geçişi uluslararası alanda savunur­ken, Türkiye’nin kömür böl­gelerindeki plansız çöküşü de görmeli ve dönüşümü işçiler ve hane halkları ile birlikte bugünden planlamalı.”

“Fosil yakıtlardan çıkış şart”

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derne­ği (SEFİA) Direktörü Bengisu Özenç, COP31 Başkanı Murat Kurum’un açıkladığı küresel elektrifikasyon hedefinin ik­lim hedeflerine ulaşmak açı­sından önemli bir fırsat sundu­ğunu belirterek, bu hedefin fo­sil yakıtlardan çıkışla birlikte ele alınması gerektiğini söyle­di: “COP31 Başkanı Murat Ku­rum’un küresel elektrifikas­yon hedefini önemli ve iklim hedefleri açısından da gerekli bir adım olarak görüyoruz. Ula­şım, binalar ve sanayi gibi bu­gün fosil yakıtlara bağımlı olan sektörlerin elektrifikasyonu, enerji sisteminin karbonsuz­laşması açısından kritik bir fır­sat sunuyor. Bu hedef doğrultu­sunda yenilenebilir enerjinin yalnızca ortaya çıkacak yeni elektrik talebini karşılayacak şekilde konumlandırılması­nın ise bizi karbonsuzlaşma­ya ulaştırmayacağını vurgula­mak gerekiyor.

Elektrifikasyon hedefi ancak mevcut elektrik altyapısında fosil yakıtlardan çıkılmasıyla anlamlı bir iklim eylemi haline gelebilir. Bu ne­denle de elektrifikasyon gün­demi, fosil yakıtlardan uzak­laşma gündemi ile birlikte ele alınmalıdır. Gerçek bir elektri­fikasyon stratejisi; katılımcılı­ğı, sosyal adaleti, hızlı ve planlı yenilenebilir enerji yatırımla­rını, enerji verimliliğini, enerji depolamayı ve temiz esneklik çözümlerini birlikte ele alma­lı ve eş zamanlı olarak fosil ya­kıtlardan çıkışı güvence altına almalıdır. Türkiye’nin COP31 başkanlığı kapsamında ortaya koyduğu elektrifikasyon hede­finin gerçek bir iklim liderliği­ne dönüşmesi için ihtiyacımız olan şey daha fazla kömür de­ğil, temiz, esnek ve yenilenebi­lir bir enerji sistemidir.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL