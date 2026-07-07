İnşaat sektörü alarm veriyor: Daralma 18'inci aya ulaştı

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İngiltere'de inşaat sektörü, ekonomik baskıların etkisiyle haziran ayında da daralma kaydetti. S&P Global tarafından açıklanan inşaat sektörü faaliyet endeksi 38,4 seviyesinde gerçekleşirken, 50 puanın altındaki veriler sektörde küçülmeye işaret etti.

Haziran verisi, mayıs ayında görülen 38,2 puanlık son altı yılın en düşük seviyesinin ardından, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana kaydedilen en kötü ikinci performans olarak kayıtlara geçti. Böylece sektör üst üste 18'inci ay daralmış oldu.

Konut inşaatında yılın en zayıf dönemi

Rapora göre yüksek mortgage maliyetleri ve konut talebindeki zayıflık, konut inşaatını olumsuz etkiledi. Haziran ayında konut inşaatı faaliyetleri yılın şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan altyapı ve mühendislik projelerinde de sert bir yavaşlama yaşandı. Söz konusu alandaki faaliyetler, İngiltere'nin Covid-19 salgını nedeniyle karantinaya girdiği Nisan 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.

Maliyet baskısı ve yüksek faiz sektörü zorluyor

Muhalefetteki Gölge İş Dünyası Bakanı Andrew Griffith, artan maliyet baskıları ve iş dünyası güvenindeki sert gerilemenin sektörü ağır şekilde etkilediğini belirtti.

S&P Global Ekonomi Direktörü Tim Moore ise inşaat şirketlerinin zayıf konut satışları, yüksek faiz oranları ve tüketicilerin sıkışan mali durumunun sektördeki toparlanmayı engellediğine dikkat çekti.

Açıklanan veriler, hükümetin inşaat sektörünü canlandırma hedeflerinin mevcut ekonomik koşullar nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.