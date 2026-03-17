Işıkhan Trabzon’da açıkladı: İmalat sektörü için 50 milyar liralık destek

Işıkhan, bir otelde düzenlenen Trabzon İş Dünyası İftar Buluşması'nda, Trabzon'da iftar sofrasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerli ve milli teknolojideki gelişmelere işaret eden Işıkhan, "Bugün yerli ve milli teknolojide dünya devlerine meydan okuyorsak, etrafımız ateş çemberiyken huzurla ve güvenle yaşıyorsak bu başarıda bu toprakların, Karadeniz'in yetiştirdiği evlatların imzası var. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye'nin gökyüzünde süzülen Bayraktar'larının, bu ay yıldıza, bu al bayrağa gönül vermiş yiğitlerin hamuru Trabzon'un ruhuyla yoğrulmuştur. Trabzonlu sanayici, Trabzonlu iş insanı sadece kar hesabı yapmaz, memleketin derdiyle dertlenir, milleti için iş ve aş kapısı açmayı kendine en büyük bir görev bilir." diye konuştu.

Işıkhan, dünyada ve bölgedeki savaşların ve ekonomik dalgalanmaların ortasında Türkiye'nin artık güçlü ve büyük bir devlet olarak kendi kararlarını kendi veren, kendi çıkarlarına göre stratejik hareket eden bir konumda olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda yaşadığımız darbe teşebbüslerine, küresel pandemiye ve asrın felaketi olan depremlere hatta bugün etrafımızda yaşanan savaşlara rağmen istihdamda ve üretimde dev adımlar atmaya, büyümeye, güçlenmeye sizlerle beraber devam ediyoruz. Şüphesiz bu başarının en büyük mimarları saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızla beraber sizlersiniz, iş insanlarımızdır, yatırımcılarımızdır. Sizler, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın istikamet gösterdiği Türkiye Yüzyılı'nın sahadaki neferleri ve itici gücüsünüz. Bizler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak önünüzdeki engelleri kaldırmak, çarkların daha hızlı dönmesini sağlamak ve ülkemizdeki yatırım ortamını daha da iyileştirmek için her zaman yanınızda olduğumu ifade etmek isterim."

"2004 yılından bugüne kadar Türkiye'de 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdik"

Bakan Işıkhan, üretimi ve istihdamı desteklemek adına 15 kalemde teşvik uygulamasına devam edildiğini vurgulayarak, "2004 yılından bugüne kadar Türkiye'de toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdik. Elbette bu devasa bütçeyi daha verimli kılmak amacıyla teşvik sistemlerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncelliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde imalat sektöründe atılan adımları anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Kamuoyunda 5 puan teşviki olarak bilinen uygulamayı imalat sektöründe aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte imalat sektörü için 50 milyar liralık yeni bir destek paketi ayırdık. İmalat sektöründeki KOBİ'lerimiz için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. Sigortalı sayısını koruyan tekstil ve mobilya işletmelerimize çalışan başına 3 bin 500 lira destek vermeye devam edeceğiz."

Işıkhan, Türkiye'nin bugün dezenflasyon politikalarına rağmen istihdamda son yılların en iyi seviyelerine ulaştığına dikkati çekerek, "İşsizlik oranımız yaklaşık 3 senedir tek haneli seviyelerde devam ediyor. Gençlerde ve erkeklerde 2005'ten bu yana, kadınlarda ise son 13 yılın en düşük işsizlik oranlarını yakaladık." şeklinde konuştu.