Kadınlar bankacılıkta yüzde 50’lik eşiği aştı

NAGİHAN KALSIN

Kadınların ekonomi ve finans dünyasındaki stratejik rollerinin tartışıldığı panelde, kadın liderliğinin sadece bir toplumsal eşitlik meselesi değil, aynı zamanda şirketlerin finansal verimliliği için doğrudan bir kaldıraç olduğu vurgulandı.

Kadınların katkısı büyümeyi güçlendiriyor

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, panelde yaptığı konuşmada kadınların yeteneklerinden tam anlamıyla yararlanan kurumların daha iyi kararlar aldığını ve riskleri daha etkin yönettiğini belirtti. Morris, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi: "Kadınlar, üst düzey ekonomik pozisyonlarda hâlâ ciddi şekilde az temsil edilmektedir. Küresel ölçekte finans sektöründeki ekonomistlerin ancak dörtte birinden biraz fazlası ve üst düzey liderlerin sadece yüzde 16’sı kadın. Bu durum, ekonominin tam potansiyeline ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biridir."

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da Türkiye özelindeki güncel verileri paylaştı. Karahan, “2025 verilerine göre, Türk bankacılık sektöründeki iş gücünün yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. Bu veri çok kıymetli” diye konuştu. Kadınların iş gücüne katılımında önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Karahan, bu güçlü tablonun yönetim kademelerine de yansımasının kritik olduğunu ifade etti.

Üst yönetimde dönüşüm için güçlü zemin

Kadınların iş gücündeki yüksek oranına rağmen yönetim kademelerinde dengenin henüz sağlanamadığına dikkat çeken Karahan, finans sektöründe üst düzey pozisyonların büyük ölçüde erkekler tarafından domine edildiğini belirtti. Bu durumun, kadınların mevcut güçlü varlığı dikkate alındığında önemli bir dönüşüm alanına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Karahan, kadınların kariyer yolculuğunda karşılaştığı engellerin aşılmasının ekonomik verimlilik açısından kritik olduğunu belirterek, ön yargıların azalmasıyla birlikte kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alabileceğini ifade etti. Karahan, “Farkında olunmayan ön yargılar eşitsizlikleri pekiştirmeye devam ediyor” diyerek, bu alanda atılacak adımların kadınların potansiyelini daha görünür kılacağını dile getirdi.