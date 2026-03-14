Kadınlar yatırıma geç başlıyor emeklilik geliri daha az oluyor

RECEP ERÇİN

Kadınlar yatırım yapmaya erkeklere göre 5 yıl daha geç başlıyor. Davranışsal olarak kadınların yatırıma bakışı erkeklere kıyasla farklı. Kadınlar yatırımda daha uzun vadeli düşünüyor, disiplinli birikim yapıyor ve daha az risk alarak, daha az işlem yaparak birikimlerini büyütmeye çalışıyor. Öte yandan kadınların emeklilik gelirleri erkeklere göre yüzde 30 daha az. Kadınlar, özellikle yeni yatırım araçlarına mesafeli olduklarında kendilerini daha iyi anlayacağını düşündükleri kadın danışmanlarla çalışmayı daha güvenli bulabiliyor.

Yatırım ve birikim farklı anlamlar taşıyor

Araştırma kapsamında üç farklı kadın profili üzerinde çalışmalar yürütüldü. İlk grupta yatırım yapmaya ilgi duyan ancak birikimlerini ağırlıklı olarak altın, vadeli mevduat ve arsa gibi geleneksel araçlarda değerlendiren kadınlar yer aldı.

İkinci grubu yatırım ilgisi olmasına rağmen yeni nesil yatırım araçlarını kullanma konusunda çekinceleri bulunan kadınlar oluşturdu. Üçüncü grupta ise Türkiye’de 18 yaş ve üzeri, finansal karar alma süreçlerinde aktif ya da potansiyel olarak yer alan kadınlar incelendi. Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, kadınların zihninde “yatırım” ve “birikim” kavramlarının farklı anlamlar taşıması oldu. Kadınlar için yatırım çoğu zaman teknik, jargon dolu ve erkek egemen bir dünyayı çağrıştırıyor. Bu durum bilgisizlik hissi, dışlanmışlık ve kontrol kaybı duygularıyla birlikte stres yaratabiliyor.

Buna karşılık birikim kavramı, geleceği güvence altına alma ve sorumluluk duygularıyla ilişkilendiriliyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen panele ForInvest CEO’su Serra Berkol, Stablex Genel Müdürü Burcu Küçükünal, Kalita Araştırma Kurucu Ortağı Ebru Algım, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve İyi Gelir Kurucu Ortağı Serra Eren Sarıoğlu ve Stablex Genel Müdürü Burcu Küçükünal katıldı.