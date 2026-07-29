KOBİ’lere 10 yıl boyunca geri ödemesiz kredi desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sektörel Gelişim Merkezi Destek Programı kapsamında KOBİ’lere rehberlik eden ve dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan altyapılara 10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon liraya kadar geri ödemesiz KOSGEB desteği sağladıklarını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’de düzenlenen “11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni”ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Kacır, kaynaklarını verimli yöneten, üretirken doğaya ve geleceğe saygılı davranan, yeniliği katma değere dönüştüren ülkelerin, geleceğin dünyasında söz sahibi olacağını anlattı.
“1 milyar dolarlık finansman sunduk”
Ekonominin lokomotif sektörlerinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü desteklemek üzere Dijital ve Yeşil Dönüşüm programlarını hayata geçirdiklerini anlatan Kacır, “Bakanlığımızın ikiz dönüşüm yolculuğunda firmalara rehberlik ettiği programlarda, 226 milyon liraya kadar destek, yatırımların yüzde 40’ına kadar vergi indirimi sağlıyoruz. Dünya Bankası işbirliği ile yürüttüğümüz ‘Türkiye Yeşil Sanayi’, ‘Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri’ ve ‘Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş’ projeleriyle 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ’lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk” ifadesini kullandı.
Kacır, ‘Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu’yla sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030’a kadar 5 milyar euroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli adım attıklarını söyledi.
Model fabrika sayısı 16’ya çıkacak
TÜBİTAK eliyle son 23 yılda kaynak verimliliği, süreç iyileştirme, enerji verimliliği ve yalın üretim alanlarında 2 bin 844 projeye 15,8 milyar lira destek verdiklerini bildiren Kacır, “Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin ve Samsun’da sanayimizin yalın ve dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik eden 12 model fabrika kurduk. Model fabrikalarda bugüne kadar 800’ün üzerinde Öğren-Dönüş Programı gerçekleştirdik, 220 proje uygulama çalışması yaptık ve 3 binin üzerinde katılımcıya farkındalık eğitimi verdik.
Hizmet sunduğu işletmelere yüzde 76’ya varan verimlilik artışı sağlayan model fabrikalarımızın sayısını önümüzdeki yılın sonuna kadar 16’ya çıkaracağız.” değerlendirmesinde bulundu. Kacır, üretimin, istihdamın ve ihracatın omurgasını oluşturan KOBİ’lerin dijitalleşmeyi, yalın ve sürdürülebilir üretimi benimsemesinin, ekonominin rekabetçiliği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.
KOBİ’lerin bu dönüşümü başarıyla gerçekleştirebilmesi için finansman imkanlarının yanı sıra nitelikli danışmanlığa, ileri teknolojiye, eğitim altyapısına ve kurumsal işbirliklerine erişmesinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kacır, şöyle devam etti: “KOBİ’lerimize eğitim, danışmanlık, teknoloji adaptasyonu ve süreç iyileştirme alanlarında rehberlik eden merkezlerin kurumsal kapasitesini güçlendirmek üzere Sektörel Gelişim Merkezi Destek Programı’nı hayata geçirdik. Program kapsamında dijital, yalın ve yeşil dönüşüme hizmet eden altyapılara 10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon liraya kadar geri ödemesiz KOSGEB desteği sağlıyoruz.”