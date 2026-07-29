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KOBİ’lere 10 yıl boyunca geri ödemesiz kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sektörel Gelişim Merkezi Destek Programı kapsamında KOBİ’lere rehberlik eden ve dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan altyapılara 10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon liraya kadar geri ödemesiz KOSGEB desteği sağladıklarını söyledi.

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KOBİ’lere 10 yıl boyunca geri ödemesiz kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOS­GEB’de düzenlenen “11. Ve­rimlilik Proje Ödülleri Töreni”ne katıldı. Burada bir konuşma ya­pan Kacır, kaynaklarını verimli yöneten, üretirken doğaya ve ge­leceğe saygılı davranan, yeniliği katma değere dönüştüren ülkele­rin, geleceğin dünyasında söz sa­hibi olacağını anlattı.

“1 milyar dolarlık finansman sunduk”

Ekonominin lokomotif sektör­lerinin sürdürülebilirlik ve ve­rimlilik odaklı dönüşümünü des­teklemek üzere Dijital ve Yeşil Dönüşüm programlarını hayata geçirdiklerini anlatan Kacır, “Ba­kanlığımızın ikiz dönüşüm yolcu­luğunda firmalara rehberlik ettiği programlarda, 226 milyon liraya kadar destek, yatırımların yüzde 40’ına kadar vergi indirimi sağ­lıyoruz. Dünya Bankası işbirli­ği ile yürüttüğümüz ‘Türkiye Ye­şil Sanayi’, ‘Türkiye Organize Sa­nayi Bölgeleri’ ve ‘Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş’ projeleriyle 1 milyar doların üzerinde finans­manı sanayicilerimize, KOBİ’le­rimize ve yeşil teknoloji girişim­lerine sunduk” ifadesini kullandı.

Kacır, ‘Türkiye Sanayi Karbon­suzlaştırma Yatırım Platformu’y­la sanayinin yeşil dönüşüm yatı­rımlarına 2030’a kadar 5 milyar euroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli adım at­tıklarını söyledi.

Model fabrika sayısı 16’ya çıkacak

TÜBİTAK eliyle son 23 yılda kaynak verimliliği, süreç iyileştir­me, enerji verimliliği ve yalın üre­tim alanlarında 2 bin 844 projeye 15,8 milyar lira destek verdikleri­ni bildiren Kacır, “Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gazian­tep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kon­ya, Mersin ve Samsun’da sanayi­mizin yalın ve dijital dönüşüm yol­culuğuna rehberlik eden 12 model fabrika kurduk. Model fabrikalar­da bugüne kadar 800’ün üzerinde Öğren-Dönüş Programı gerçek­leştirdik, 220 proje uygulama ça­lışması yaptık ve 3 binin üzerin­de katılımcıya farkındalık eğitimi verdik.

Hizmet sunduğu işletme­lere yüzde 76’ya varan verimlilik artışı sağlayan model fabrikaları­mızın sayısını önümüzdeki yılın sonuna kadar 16’ya çıkaracağız.” değerlendirmesinde bulundu. Ka­cır, üretimin, istihdamın ve ihra­catın omurgasını oluşturan KO­Bİ’lerin dijitalleşmeyi, yalın ve sürdürülebilir üretimi benimse­mesinin, ekonominin rekabetçili­ği açısından büyük önem taşıdığı­nı kaydetti.

KOBİ’lerin bu dönüşü­mü başarıyla gerçekleştirebilmesi için finansman imkanlarının ya­nı sıra nitelikli danışmanlığa, ile­ri teknolojiye, eğitim altyapısına ve kurumsal işbirliklerine erişme­sinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kacır, şöyle devam et­ti: “KOBİ’lerimize eğitim, danış­manlık, teknoloji adaptasyonu ve süreç iyileştirme alanlarında reh­berlik eden merkezlerin kurumsal kapasitesini güçlendirmek üzere Sektörel Gelişim Merkezi Destek Programı’nı hayata geçirdik. Prog­ram kapsamında dijital, yalın ve yeşil dönüşüme hizmet eden alt­yapılara 10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon liraya kadar geri ödemesiz KOSGEB desteği sağlıyoruz.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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