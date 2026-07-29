KOBİ’lere 10 yıl boyunca geri ödemesiz kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOS­GEB’de düzenlenen “11. Ve­rimlilik Proje Ödülleri Töreni”ne katıldı. Burada bir konuşma ya­pan Kacır, kaynaklarını verimli yöneten, üretirken doğaya ve ge­leceğe saygılı davranan, yeniliği katma değere dönüştüren ülkele­rin, geleceğin dünyasında söz sa­hibi olacağını anlattı.

“1 milyar dolarlık finansman sunduk”

Ekonominin lokomotif sektör­lerinin sürdürülebilirlik ve ve­rimlilik odaklı dönüşümünü des­teklemek üzere Dijital ve Yeşil Dönüşüm programlarını hayata geçirdiklerini anlatan Kacır, “Ba­kanlığımızın ikiz dönüşüm yolcu­luğunda firmalara rehberlik ettiği programlarda, 226 milyon liraya kadar destek, yatırımların yüzde 40’ına kadar vergi indirimi sağ­lıyoruz. Dünya Bankası işbirli­ği ile yürüttüğümüz ‘Türkiye Ye­şil Sanayi’, ‘Türkiye Organize Sa­nayi Bölgeleri’ ve ‘Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş’ projeleriyle 1 milyar doların üzerinde finans­manı sanayicilerimize, KOBİ’le­rimize ve yeşil teknoloji girişim­lerine sunduk” ifadesini kullandı.

Kacır, ‘Türkiye Sanayi Karbon­suzlaştırma Yatırım Platformu’y­la sanayinin yeşil dönüşüm yatı­rımlarına 2030’a kadar 5 milyar euroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli adım at­tıklarını söyledi.

Model fabrika sayısı 16’ya çıkacak

TÜBİTAK eliyle son 23 yılda kaynak verimliliği, süreç iyileştir­me, enerji verimliliği ve yalın üre­tim alanlarında 2 bin 844 projeye 15,8 milyar lira destek verdikleri­ni bildiren Kacır, “Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gazian­tep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kon­ya, Mersin ve Samsun’da sanayi­mizin yalın ve dijital dönüşüm yol­culuğuna rehberlik eden 12 model fabrika kurduk. Model fabrikalar­da bugüne kadar 800’ün üzerinde Öğren-Dönüş Programı gerçek­leştirdik, 220 proje uygulama ça­lışması yaptık ve 3 binin üzerin­de katılımcıya farkındalık eğitimi verdik.

Hizmet sunduğu işletme­lere yüzde 76’ya varan verimlilik artışı sağlayan model fabrikaları­mızın sayısını önümüzdeki yılın sonuna kadar 16’ya çıkaracağız.” değerlendirmesinde bulundu. Ka­cır, üretimin, istihdamın ve ihra­catın omurgasını oluşturan KO­Bİ’lerin dijitalleşmeyi, yalın ve sürdürülebilir üretimi benimse­mesinin, ekonominin rekabetçili­ği açısından büyük önem taşıdığı­nı kaydetti.

KOBİ’lerin bu dönüşü­mü başarıyla gerçekleştirebilmesi için finansman imkanlarının ya­nı sıra nitelikli danışmanlığa, ile­ri teknolojiye, eğitim altyapısına ve kurumsal işbirliklerine erişme­sinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kacır, şöyle devam et­ti: “KOBİ’lerimize eğitim, danış­manlık, teknoloji adaptasyonu ve süreç iyileştirme alanlarında reh­berlik eden merkezlerin kurumsal kapasitesini güçlendirmek üzere Sektörel Gelişim Merkezi Destek Programı’nı hayata geçirdik. Prog­ram kapsamında dijital, yalın ve yeşil dönüşüme hizmet eden alt­yapılara 10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon liraya kadar geri ödemesiz KOSGEB desteği sağlıyoruz.”