KOBİ’lerin büyüme denklemi değişiyor

Hamide HANGÜL

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon KOBİ, iş yapış biçimini kökten değiştirecek yeni bir dijitalleşme dönemine giriyor. Toplam girişimlerin yüzde 99,6’sını, istihdamın yüzde 68,5’ini ve cironun yüzde 44,1’ini oluşturan KOBİ’lerde teknolojiyle sağlanacak verimlilik artışı, rekabet gücünde de çarpan etkisi oluşturacak.

KOBİ’lerin dijitalleşmesinin sadece teknoloji gündemi olarak düşünülemeyeceğine işaret eden Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yazılım ve Bilişim Komite Üyesi Kenan Açıkelli, “Yaklaşık 4 milyon işletmenin daha verimli çalışmasını sağlayacak her dönüşüm, verimlilik artışının ötesinde Türkiye’nin toplam üretkenliğini ve rekabet gücünü etkileyecek potansiyel taşıyor” dedi.

Yapay zekâ şirketleri tek başına ayrıştırmayacak

Yapay zekânın KOBİ’lere etkisine yönelik sorularımızı yanıtlayan Kenan Açıkelli, yapay zekâ araçları yaygınlaştıkça teknolojiye erişimin tek başına şirketleri ayrıştırmayacağına işaret ederek, “Asıl fark, veriyi ne kadar hızlı anlamlandırabildiğiniz ve ne kadar doğru karara dönüştürebildiğiniz olacak. Yeni rekabet alanı teknolojiye sahip olmanın yanında teknolojiyle daha hızlı öğrenebilme, öngörebilme ve karar alabilme kapasitesi üzerinden şekillenecek. Rekabet avantajını şirketin büyüklüğünden çok teknolojiyi kullanarak ne kadar yüksek iş yapma kapasite oluşturabildiği belirleyecek” dedi.

Girişimlerin yapay zekâ kullanımı katlandı

İş süreçlerinin artık dijital ve yapay zekâyla daha erişilebilir hale geldiğini, TÜİK verilerinin de bu dönüşümün hızlandığını gösterdiğine işaret eden Kenan Açıkelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de 10 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde yapay zekâ kullanım oranı 2021’de yüzde 2,7 iken 2025’te bu oran yüzde 7,5’e yükseldi. Bunun sonucunda girişimcilikte önemli bir ölçek değişimi yaşanıyor. Teknoloji şirketlerin iş yapma kapasitesini çalışan sayısından giderek daha bağımsız hale getiriyor. Küçük ekipler geçmişte daha büyük organizasyonların sahip olduğu iş yapma gücüne ulaşabiliyor. Bu dönüşümün KOBİ’ler açısından en somut karşılıklarından birini finansal süreçlerde görüyoruz.”

Veri odaklı yeni dönem başladı

Türkiye’de 1 Temmuz itibarıyla e-Fatura kapsamının genişlemesinin dönüşümü hızlandırdığını dile getiren Açıkelli, “Buradaki asıl kazanım faturanın elektronik ortamda düzenlenmesinin ötesine geçiyor. İşletmelerin finansal verisinin dijital ortamda oluşması, bu verinin muhasebeden nakit akışı yönetimine, raporlamadan finansal planlamaya kadar çok daha etkin kullanılabilmesinin önünü açıyor.

Bu açıdan e-Fatura, KOBİ’lerin finansal yönetiminde veri odaklı yeni bir dönemin temelini oluşturuyor. Türkiye’de KOBİ’lerin dijitalleşmesindeki yeni eşik, finansal belgeleri dijital ortama taşımaktan ziyade bu belgelerdeki veriyi şirket yönetiminde kullanmaya geçiş olacak. Yapay zekâ ise bu veriyi analiz ederek şirketlerin karar süreçlerini destekleyen bir kaynağa dönüştürecek. Dolayısıyla e-Fatura ile başlayan dönüşümün bir sonraki aşamasını finansal verinin yapay zekâ ile anlamlandırıldığı ve doğrudan şirket yönetimini beslediği bir yapı oluşturacak” diye konuştu.

Küçük ekiplerle iş yapma gücü artıyor

Kenan Açıkelli, yapay zekânın, KOBİ’lerin büyüme denklemini de değiştirdiğini vurguladı. Açıkelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar büyümek daha fazla insan kaynağı ve daha büyük operasyonlar anlamına gelirken, yapay zekâ küçük ekiplerin daha yüksek iş hacmini yönetebildiği yeni bir ölçeklenme modeli oluşturuyor. Böylece büyük şirketlerin insan kaynağıyla oluşturduğu bazı yetkinlikler, teknoloji sayesinde KOBİ’ler için de ulaşılabilir hale geliyor. Bu dönüşümün Türkiye açısından bir diğer önemli boyutu da yazılım ve bilişim ihracatı. Yapay zekâ küresel teknoloji rekabetinde oyunun kurallarını değiştirirken, rekabet yalnızca daha fazla yazılım ihraç etmek üzerinden şekillenecek. Asıl fark, yapay zekâyı ürün ve hizmetlere entegre ederek, daha yüksek katma değer yaratabilmekte ortaya çıkacak. KOBİ’lerin dijitalleşmesi, Türkiye’nin teknoloji üretimini ve yazılımı ihracatını büyütecek önemli bir pazar yaratabilir.”