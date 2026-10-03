Tarım ve gıda yatırımına finansman desteği geldi

Ziraat Bankası, Tarım ve Orman Bakanlığının ge­nel koordinasyonun­da yürütülen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru­mu (TKDK) tarafından uygula­nan ve Dünya Bankası tarafın­dan finanse edilen Türkiye Ta­rım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi (TARGET) kapsamın­da, tarım ve gıda alanında yatı­rım yapacak işletmelere uzun vadeli finansman sağlayacak.

İşbirliği kapsamında TK­DK’nin Dünya Bankasından te­min ettiği kaynak, Ziraat Ban­kası aracılığıyla tarımsal ya­tırım projesi yapacak tüzel kişilere yatırım kredisi olarak kullandırılacak. Projeyle, ta­rım ve gıda sektöründe yatırım yapmak isteyen işletmelerin fi­nansmana erişiminin kolaylaş­tırılması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve tarım-gıda de­ğer zincirinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TARGET Projesi kapsamın­da proje duyurusunun TKDK tarafından yıl sonuna kadar ya­pılması, başvuruların değerlen­dirilmesinin ardından finans­man kullandırımlarına 2027’de başlanması hedefleniyor.

2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli

Proje kapsamında, yatırım tutarının yüzde 80’ine kadar geri ödemeli finansman sağla­nabilecek. Proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar fi­nansman kullandırılabilecek ve bu imkan azami 2 yılı ödeme­siz olmak üzere 7 yıla kadar va­deyle sunulacak.

Finansman, tarım ve gıda ala­nındaki tesislerin inşası ile ma­kine ve ekipman yatırımların­da kullanılabilecek. 10 yıllık dö­nemde 5,3 milyar dolar olarak planlanan finansmanın ilk fa­zında 750 milyon dolarlık kay­nağın kullandırılması planlanı­yor.

TARGET Projesi kapsamın­da proje duyurusunun TKDK tarafından 2026 yılı sonuna ka­dar yapılması, başvuruların de­ğerlendirilmesinin ardından finansman kullandırımlarına 2027’de başlanması hedefleni­yor. Başvuru ve değerlendirme sürecinde yatırımcılar projele­rini TKDK’ya sunacak. TKDK tarafından proje kapsamına uy­gun bulunan yatırımlarda fi­nansman, Ziraat Bankası tara­fından yatırımın ilerleme duru­muna göre hak ediş esasına göre işletme hesaplarına aktarıla­cak. Geri ödemeler ise ödeme­siz dönemin ardından taksitler hâlinde gerçekleştirilecek.

Üreticilerin pazara erişimini güçlendirecek

Tarım ve Orman Bakan Yar­dımcısı Ahmet Bağcı, imza tö­reninde yaptığı konuşmada, TARGET Projesi’nin tarım ve gıda sektöründe yatırımların güçlendirilmesi ve kırsal re­fahın artırılması açısından önemli bir adım olduğunu be­lirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Tarım ve gıda sektö­rümüzün sürdürülebilir gelişi­mi, üretim kapasitemizin artı­rılması ve üreticilerimizin re­kabet gücünün güçlendirilmesi için finansmana erişimin bü­yük önem taşıdığının farkında­yız. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak TARGET Projesi ile üre­timden işlemeye, depolamadan lojistiğe kadar tarım-gıda değer zincirinin farklı halkalarındaki yatırımları destekleyerek, üre­ticilerimizin ve yatırımcıları­mızın gücüne güç katacağız.”

Bağcı, projenin üretim plan­lamasıyla uyumlu yatırımları teşvik edeceğini ve üreticilerin pazara erişimini güçlendirece­ğini vurgulayarak şunları ifade etti: “Organize tarım bölgele­ri başta olmak üzere, tarımsal üretimin katma değerli ürün­lere dönüştürülmesini, sözleş­meli üretim modelleriyle üre­ticilerimizin pazarda aktif rol almasını ve kırsal alanlarda ye­ni istihdam imkanlarının oluş­turulmasını destekleyeceğiz. Bakanlık olarak çiftçilerimizin, üreticilerimizin emeğini, yatı­rımcımızın girişimini ve ülke­mizin tarımsal üretim gücünü artırmaya ve geliştirmeye de­vam edeceğiz.”

Uzun vadeli finansman imkanı

TKDK Başkanı Ahmet An­talyalı da TARGET Projesi’nin TKDK’nin proje yönetimi ve kırsal kalkınma alanındaki tec­rübesini farklı uluslararası fi­nansman kaynaklarıyla daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştırması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Antalyalı, “Ziraat Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde tarım-gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin yatırım­larına uzun vadeli finansman imkanı sunacağız. TKDK olarak güçlü proje yönetimi tecrübe­mizle başvuru ve değerlendirme süreçlerini etkin şekilde yürüte­rek, kaynağın üretime, yatırıma ve kırsal kalkınmaya dönüşme­sine katkı sağlayacağız” değer­lendirmesinde bulundu.

Üretim gücünü artıran projelere destek sürecek

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da TARGET Projesi kapsamında TKDK ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğini, tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Tarım ve gıda değer zincirinin güçlendirilmesine, yatırımların uzun vadeli kaynaklarla desteklenmesine ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak bu projeyle ülkenin tarımsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine destek olacaklarını ifade eden Çakar, “Ziraat Bankası olarak sahip olduğumuz yaygın hizmet altyapısı ve tarım finansmanındaki uzmanlığımızla, ülkemizin üretim gücünü artıran projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.