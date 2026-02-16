Kuzey Ege’de 6 milyon dolarlık lisanslı depo yatırımı

Zeytinyağı sektöründe kaliteyi bozan saklama koşullarının iyileştirilmesi, üreticinin, sanayicinin, tüccarın ve ihracatçının yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak “zeytinyağında lisanslı depoculuk” için önemli bir aşama kaydedildi. Dünyada ve Türkiye’de bir ilki temsil eden zeytinyağında lisanslı depoculuk, Balıkesir Valiliği Güney Marmara Kalkınma Ajansı Koordinatörlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile hayat buluyor.

Minimum 6 milyon dolar yatırım bedeliyle hayata geçecek Türkiye’de zeytinyağı sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayan zeytinyağında lisanslı deponun şirketleşme süreci, ilgili mevzuat gereği Ticaret Bakanlığı onayının ardından resmiyet kazanıyor. Kuzey Ege Zeytinyağı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi’nin kuruluşuna yönelik ilk imzalar, Ayvalık Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen törenle atıldı.

6 bin ton kapasite

Uzun süredir bölge gündeminde yer alan lisanslı depoculuk yatırımı, Ayvalık’ta Haziran 2025’te Ayvalık Ticaret Odası’na tahsis edilen yaklaşık 14 dönümlük alanda hayata geçirilecek. Proje, 6 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı.

Teknik altyapısı ve depolama standartlarıyla zeytinyağının kalite ve güvenliğini esas alan tesis, bölgedeki üretim hacmi dikkate alınarak kurgulandı. Hayata geçirilmesi planlanan sistemle birlikte zeytinyağı, teknik ve hijyenik standartlara uygun koşullarda muhafaza edilecek; üreticiler ürünlerini hasat dönemindeki piyasa dalgalanmalarına bağlı kalmadan değerlendirme imkânı bulacak.

Elektronik ürün senedi uygulaması sayesinde ürünün ticareti daha güvenli ve şeffaf bir zemine kavuşacak. Bu gelişmenin, Kuzey Ege zeytinyağının hem iç piyasada hem de ihracatta daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, “Lisanslı deponun en büyük avantajı, ürünün envanterini çıkarma şansı tanıması. Üretici malını bu depoya koyduğunda, ürünü sigortalan­mış olacak. Saklama koşulları uygun olacağı için ürün değerini kaybetmeyecek. Bu depo tüm süreci regüle edecek” dedi.

Toplam 16 oda ve borsanın ortaklığıyla şekillenen yapı, sektörel dayanışmanın örneği olarak değerlendiriliyor. Proje süreci, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hazırlanan fizibilite çalışmasıyla teknik bir zemine kavuştu. Fizibilite kapsamında yapılan saha çalışmaları ve paydaş görüşmeleri, yatırımın bölgesel ihtiyaçlara dayandığını ortaya koydu. Süreç boyunca oda ve borsaların kurumsal sahiplenmesi ile Ajansın teknik destek ve koordinasyon katkısı birlikte ilerledi. Gelinen aşama, bu iş birliğinin somut çıktısı olarak görülüyor.

Yatırım konusu 2026 yılı yerel kalkınma hamlesi kapsamında

Zeytinyağı lisanslı depoculuk yatırımı konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Balıkesir ili için belirlenen öncelikli yatırım alanları arasında yer aldı. Bu gelişme, bölgede planlanan zeytinyağı lisanslı depo yatırımlarının hayata geçirilmesine önemli bir imkân ve politika zemini oluşturuyor. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde 2026 yılı için söz konusu yatırım başlığının ilan edilmesi, projenin kamu politikalarıyla uyumlu bir çerçevede değerlendirilmesini sağlarken programın finansman, teşvik ve uygulama süreçleri açısından da bölgeye yeni fırsatlar sunması bekleniyor. Şirket kuruluş sürecinin Ticaret Bakanlığı onayıyla tamamlanmasının ardından yatırımın uygulama aşamasına geçilmesi planlanıyor. Bu adımın, Kuzey Ege’de zeytinyağı ticaretinde yeni bir kurumsal altyapı oluşturması ve sektörde uzun yıllar referans gösterilecek bir model ortaya koyması öngörülüyor.