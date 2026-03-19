Nurdoğan A. ERGÜN

Bölge esnafı, son iki haftada müşterilerinin %30’unu kaybetti. Laleli piya­sasının tarihinin en zorlu sü­reçlerinden birini geçirdiğini söyleyen Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpko­ca, Rusya-Ukrayna savaşına Orta Doğu’daki çatışmaların da eklenmesiyle bölgedeki iş yerlerinin %25-30’unun daha kepenk indirdiğini açıkladı.

“Savaşın uzaması maliyeti artıracak”

Bölgedeki otellerin doluluk oranının %25’lere kadar geri­lediğini anlatan Eyyüpkoca, “Laleli’de, Beyazıt’ta, Osman­bey’de, Merter’de in cin top oynuyor. Normalde bayram ile Nevruz birleşiyordu. Ya­ni o da sıkıntılı. İki hafta önce burada Texhibition Fuarı var­dı. %20 ile %25 oranında kayıp vardı. Bunların hepsi direkt yansıyor” diye konuştu. Ey­yüpkoca, bölgeye gelen müş­terilerin %25-30’unun Orta Doğulu olduğuna dikkat çeke­rek, “Ama tamamen bitti.

Ar­tık Polonya, Romanya, Moldo­va, Macaristan gibi Orta Av­rupa ülkelerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Ukrayna’ya sınır ülkelerden bölgemize dönük bir hareket var” dedi. Bölge esnafının za­ten maliyet yükü altında ezil­diğini söyleyen Eyyüpkoca, “Şimdi bir de savaş eklendi” diyerek, savaşın uzaması du­rumunda bunun maliyetlere yansıyacağına dikkat çekti.

“2.5 milyar doları bulursak iyi hissedeceğiz”

Eyyüpkoca, 2025'i 2,8 mil­yar dolar resmi ihracat raka­mıyla kapatan bölgede, bu yıl düşüş olacağını söyleyerek, “Bu sene 2,5 milyar doları bu­labilirsek kendimizi çok iyi hissedeceğiz” dedi. Düşüşün fuarlardaki %20-25’lik iptal­lerle de kendini gösterdiğini dile getiren Eyyüpkoca, bayra­mında sönük geçtiğini belirt­ti. Eyyüpkoca, Laleli esnafı ve ihracatçısının, ayakta kalabil­mek için acil maliyet iyileştir­mesi ve bölgesel teşvik bekle­diğini kaydederken, bölgede­ki istihdam kaybını yaklaşık 10 bin kişi olduğunu kaydetti.

Dolar kurunun sabit kalması­na rağmen enflasyon ve mali­yetlerin artmasının, ihracat­çının rekabet gücünü kırdığı­nı söyleyen Eyyüpkoca, şöyle devam etti: “Petrol fiyatların­daki her bir dolarlık artış ma­liyetlerimize direkt yansıyor. 5 ve 6. bölge teşviklerinin kapsa­mı genişletilmeli. Eğer üretim bölgelerindeki teşvikler artı­rılırsa, %50’lik maliyet farkını %25’e düşürebiliriz. Kalan far­kı da biz kârlarımızdan feragat ederek sübvanse edebiliriz.”

“Fırsat gelirse de uzun vadeli olmaz”

ABD-İran savaşının nedeniyle tedarik zincirindeki kopmalara da değinen Gıyasettin Eyyüpkoca, “Lojistik ve ulaşım zorlukları nedeniyle Uzak Doğu’ya gidiş-gelişlerde yaşanan sıkıntı, yakınlığımızdan ötürü bizim için avantaj olabilir. Belki bir süre beklediğimiz rakamları da yakalarız ama bu uzun vadeli olmaz. Çünkü sıkıntılarımızın topyekun çözülmesi lazım” dedi.