Gemiler Süveyş’e döndü, navlun düşmeye başladı

Aysel YÜCEL

aysel.yucel@dunya.com

Küresel tedarik zincirinde Asya limanlarındaki tıkanıklıklar ve kapasite ihtiyacı, hat operatörlerini Ümit Burnu'nu dolaşmak yerine daha kısa olan Süveyş rotasına dönmeye itiyor. Ağustos ayıyla birlikte Süveyş'e dönüş hızlanırken, bu dönüş daha fazla gemiyle değil, daha büyük gemilerle gerçekleşiyor. Armatörler özellikle ana hat servislerinde mega gemileri yeniden devreye alarak tek seferde taşınan kapasiteyi artırıyor. Artan kapasite ise Asya-Avrupa hattındaki navlunlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Kızıldeniz’deki Husi saldırıları nedeniyle armatörler rotayı uzatarak gemilerini Ümit Burnu’na yönlendirmişti. Denizcilik danışmanlık kuruluşu MDS Transmodal verilerine göre, Ocak-Ağustos 2025 döneminde Süveyş Kanalı'ndan yaklaşık 1.230 gemi geçti. Bu yılın aynı döneminde sayı 1.186'ya geriledi. Buna karşın kanaldan geçen toplam konteyner kapasitesi yüzde 55 artarak 7,2 milyon TEU'ya çıktı. Gemi başına ortalama kapasite de 3.800 TEU'dan 6.000 TEU'ya yükseldi. Böylece daha az gemiyle çok daha fazla kapasite taşınmaya başladı.

Mega gemiler yeniden devrede

Süveyş'e dönüşün hızlandığı ay ağustos oldu. Bu ayda 196 gemi kanaldan geçti. Sayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 arttı. Ancak asıl dikkat çekici artış kapasitede yaşandı. Ağustosta Süveyş'ten geçen toplam konteyner kapasitesi 1,68 milyon TEU'ya çıkarak yıllık bazda yüzde 184 arttı.

Ağustos ayında kanaldan geçen en büyük gemi 24.232 TEU kapasiteli oldu. Bu, Kızıldeniz krizinin başlamasından bu yana Süveyş'ten geçen en büyük konteyner gemisi olarak kayıtlara geçti. Yalnızca ağustos ayında 20 bin TEU'nun üzerinde kapasiteye sahip dokuz konteyner gemisi kanalı kullandı. Büyük taşıyıcıların son dönemde attığı adımlar da kapasite artışını doğruluyor. MSC, Asya-Akdeniz ve Uzak Doğu servislerinde Süveyş geçişlerini kademeli olarak artırırken 24.232 TEU kapasiteli MSC Irina ve MSC Michel Cappellini gibi gemileri de rotaya gönderdi. CMA CGM de Süveyş'i en istikrarlı kullanan büyük taşıyıcılardan biri olmaya devam ediyor. Şirketin 24.212 TEU kapasiteli CMA CGM Notre Dame ile 23.104 TEU'luk beş kardeş gemisi bu hatta hizmet veriyor. Maersk de Afrika çevresinden dolaştırdığı kargonun yüzde 30'dan fazlasını Süveyş rotasına aktarırken, son olarak 20.568 TEU kapasiteli Manchester Maersk gemisini kanaldan geçirdi. Cosco ve Wan Hai de Süveyş geçişlerini sürdürüyor. Buna karşılık Hapag-Lloyd, güvenlik gerekçesiyle dönüş konusunda daha temkinli davranıyor ve Afrika çevresindeki rotayı kullanmayı sürdürüyor.

Ümit Burnu'nda kapasite azalıyor

Taşıyıcıların Süveyş'e dönmesi, Ümit Burnu çevresindeki kapasiteyi de azaltıyor. Linerlytica verilerine göre, yılın ilk aylarında Afrika rotasında 380 gemi ve 5,5 milyon TEU seviyesine çıkan kapasite, ağustos sonunda 280 gemi ve 4 milyon TEU'ya geriledi. Ancak Süveyş'teki hareketlilik henüz kriz öncesi seviyelere dönmüş değil. MDS Transmodal'a göre ağustos ayında kanaldan geçen gemi sayısı Ağustos 2023'e göre yaklaşık yüzde 65, taşınan kapasite ise yüzde 74 daha düşük. Bu nedenle sektördeki hareketlilik şimdilik tam bir dönüşten çok, büyük gemilerin seçici biçimde yeniden rotaya alınması olarak değerlendiriliyor.

Avrupa'da düşüş Transpasifik'te rekor yükseliş

Süveyş'e dönüş Avrupa hattındaki navlunları aşağı çekerken, ABD Doğu Kıyısı'na yönelik Transpasifik taşımalarında fiyatlar yükseliyor. Dünyanın en büyük iki doğu-batı ticaret rotasındaki konteyner navlunları birbirinden farklı yönlere hareket ediyor. Drewry Dünya Konteyner Endeksi (WCI), Pasifik ötesi ticaret rotalarındaki artışın Asya-Avrupa ticaret rotalarındaki düşüşle dengelenmesi sonucunda geçen hafta 40'lık konteyner başına 4.465 dolar seviyesinde sabit kaldı. Şanghay-Cenova spot navlunu haftalık bazda yüzde 10 gerileyerek 4.368 dolara, Şanghay- Rotterdam navlunu ise yüzde 5 düşüşle 40'lık konteyner başına 4.092 dolara indi. Buna karşılık Transpasifik hattında fiyatlar yükseliyor. Şanghay-Los Angeles spot navlunu yüzde 5 artışla 7.185 dolara, Şanghay-New York navlunu ise yüzde 3 artışla 9.587 dolara çıktı.