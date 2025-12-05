Mardin Lojistik Üssü için kritik adım: Fizibilite süreci hızlanıyor

Mardin’in lojistik altyapısını güçlendirmeyi, TRC3 Bölgesi’nin ihracat kapasitesini artırmayı hedefleyen Mardin Lojistik Üssü Projesi (MARLOM) için önemli bir eşik aşıldı. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinasyonunda yürütülen proje, Dicle Kalkınma Ajansı’nın Fizibilite Desteği Programı’na alındı. İmzalanan protokol ile lojistik üssün fiziki yatırımlarına temel oluşturacak fizibilite raporunun hazırlanma süreci hızlandırılacak.

Kentin stratejik konumunu avantaja çevirecek

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, imza töreninde yaptığı açıklamada, projenin Mardin’in ekonomik geleceği açısından tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Kalkınma Yolu güzergâhında yer alacak lojistik üssün, kentin stratejik konumunu avantaja çevireceğini belirten Çelik, Mardin’de dağınık halde bulunan yaklaşık 40 bin araçlık ticari kara filosunun tek merkezde toplanmasıyla istihdamın artacağını ifade etti. Demiryolu bağlantısı sayesinde limanlara daha düşük ve sürdürülebilir maliyetlerle erişim sağlanacağını da kaydetti.

Bölgenin ihracat hacmini artıracak

Lojistik üssün devreye girmesiyle taşımacılık, depolama ve gümrükleme hizmetlerinin modern standartlarda tek merkezde sunulacağını belirten Çelik, bunun firmaların lojistik maliyetlerini düşüreceğini söyledi. Projenin, trafik ve kaza risklerini azaltmasının yanı sıra Mardin’i çevre iller ve komşu ülkeler için önemli bir dağıtım merkezi haline getirmesi bekleniyor. Özellikle Suriye pazarına yakınlık, bölgenin ihracat hacmini artıracak unsurlar arasında yer alıyor.

Uluslararası lojistik ağlara entegrasyon

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne komşu alanda kurulması planlanan lojistik üssün, dijitalleşmiş ve çevre dostu lojistik çözümlerle uluslararası ağlara entegrasyonu güçlendireceği ifade edildi. Proje, sınır ticaretinin etkinliğini artırırken, sektörel çeşitlilik ve kırsal kalkınmaya da katkı sağlamayı hedefliyor.