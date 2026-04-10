Mersin’de yeni lojistik üssü faaliyete geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu 75 bin metrekarelik Lojistik Merkezi, 180 araç kapasiteli tır parkı, 100 ofis ve sosyal alanlarıyla hizmete açıldı. Merkez, şehir içi trafiği rahatlatmayı ve Mersin’in uluslararası taşımacılık kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Be­lediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Mer­sin Lojistik Merkezi açıldı. Yak­laşık 75 bin metrekarelik alan­da kurulan, 17 bin 618 metrekare kapalı yapısı, 48 bin metrekare­lik tır parkı ve 180 araç kapasite­sine sahip. Şehir içi trafiği rahat­latması beklenen projenin küre­sel ticaret koridorlarında daha güçlü bir konuma taşıması he­defleniyor.

"Lojistik altyapısı için önemli bir proje"

Açılışta konuşan Türkiye Be­lediyeler Birliği Başkan Veki­li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinin lojistik altyapısı ve limanı dola­yısıyla önemli bir proje olan Mer­sin Lojistik Merkezi’ni hayata ge­çirdiklerini söyledi.

Seçer, “Ala­nımız yaklaşık 75 bin metrekare. Bunun 27 bin metrekarelik kıs­mı üzerine 17 bin 618 metrekare­lik bir kapalı yapı inşa ettik. Ay­rıca 48 bin metrekarelik alanda, 180 araç kapasiteli bir tır parkını da hayata geçirdik. Burada top­lam 122 bağımsız bölümümüz var. Nakliyeci esnafımız için ofis­ler, idari bina, restoran, kahveha­ne, mescit, banka ve servis atölye­si gibi tüm ihtiyaçları düşündük. Bunun yanında belki ilginç gele­bilir ama bir çocuk kampüsü ve okuma salonu da yaptık.

Çocuk atölyelerinin yer aldığı, 256 kişi­lik çok amaçlı salonu bulunan ve 50 öğrencimizin aynı anda ders çalışabileceği bir kompleks oluş­turduk. Bugünün şartlarında bu projeye yeniden başlasak, yakla­şık 1.5 milyar TL’lik bir maliyet­le karşı karşıya kalırız. Arazisiy­le, üst yapısıyla güncel rakamlar bunu gösteriyor. Toplam 10 blok­tan oluşan merkezimizde 100 ofis bulunuyor. Bu ofislerin tamamı­nı nakliyeci esnafımız satın aldı, mülk sahibi oldular” dedi.

“Küresel taşımacılıkta üst ligi hedefliyoruz”

“Bugün burada yalnızca ye­ni bir tesisin kapılarını açmıyor, Mersin’in küresel taşımacılık­ta bir üst lige taşıyacak büyük bir vizyonun ilk adımlarını atıyoruz” diyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Hakan sefa Çakır da, “Organize bir lojistik merkezinin eksikliği nedeniyle yıllardır şeh­rin merkezine sıkışan, bir tarafta hemşehrilerimizi yoran, diğer ta­rafta nakliyeci esnafımızın işini zorlaştıran bu yapısal soruna bu­gün kalıcı bir çözüm getiriyoruz.

Bölgemizin ateş hattıyla çevrili olduğu ve Mersin’in uluslararası ticarette güvenli bir liman olarak öne çıktığı bu günlerde, iç nakli­yemizin böyle modern ve organi­ze bir yapıya kavuşması dış tica­ret ve lojistik operasyonlarımıza büyük bir ivme kazandıracaktır. Mersin; karayolu, denizyolu, de­miryolu ve havayolu olmak üzere dört taşıma modunu bir arada bu­lunduran, Türkiye’nin Doğu Ak­deniz’deki lojistik üssüdür. Önü­müzde Mersin için yeni bir dö­nem var” ifadesini kullandı.

Çakır, aynı zamanda sektörün insan kaynağının da güçlendiril­mesi gerektiğine dikkat çekerek, “Giderek artan şoför ihtiyacımız kalıcı çözümler üretirken onların da yollarda güvenle görev yapa­bilmesi için modern ve nitelikli dinlenme tesislerini hızla hayata geçirmek zorundayız. Bu dönü­şüm ancak birlikte, ayrışmadan ve tek ses olarak hareket eder­sek mümkün olur. MTSO olarak yıllardır raporlarda kalan ara­ma konferanslarında ısrarla al­tını çizdiğimiz bu yapısal ihtiya­cın bugün ete kemiğe bürünme­sinden büyük gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Mersin Nakliyeciler Derne­ği Başkanı Mehmet Bozkurt ise Mersin için çok önemli bir yatı­rımı hayata geçirmenin gururu­nu yaşadığını belirterek, “Lojis­tik artık sadece taşımacılık değil. Ticaretin, üretimin ve kalkınma­nın belkemiğidir. Mersin’in sa­hip olduğu liman ve stratejik ko­numuyla Türkiye’nin en önemli lojistik kapı kapılarından biridir. Bu yatırım Mersin ekonomisine ciddi bir değer katacaktır” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN