Mersin’de yeni lojistik üssü faaliyete geçti
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu 75 bin metrekarelik Lojistik Merkezi, 180 araç kapasiteli tır parkı, 100 ofis ve sosyal alanlarıyla hizmete açıldı. Merkez, şehir içi trafiği rahatlatmayı ve Mersin’in uluslararası taşımacılık kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Mersin Lojistik Merkezi açıldı. Yaklaşık 75 bin metrekarelik alanda kurulan, 17 bin 618 metrekare kapalı yapısı, 48 bin metrekarelik tır parkı ve 180 araç kapasitesine sahip. Şehir içi trafiği rahatlatması beklenen projenin küresel ticaret koridorlarında daha güçlü bir konuma taşıması hedefleniyor.
"Lojistik altyapısı için önemli bir proje"
Açılışta konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinin lojistik altyapısı ve limanı dolayısıyla önemli bir proje olan Mersin Lojistik Merkezi’ni hayata geçirdiklerini söyledi.
Seçer, “Alanımız yaklaşık 75 bin metrekare. Bunun 27 bin metrekarelik kısmı üzerine 17 bin 618 metrekarelik bir kapalı yapı inşa ettik. Ayrıca 48 bin metrekarelik alanda, 180 araç kapasiteli bir tır parkını da hayata geçirdik. Burada toplam 122 bağımsız bölümümüz var. Nakliyeci esnafımız için ofisler, idari bina, restoran, kahvehane, mescit, banka ve servis atölyesi gibi tüm ihtiyaçları düşündük. Bunun yanında belki ilginç gelebilir ama bir çocuk kampüsü ve okuma salonu da yaptık.
Çocuk atölyelerinin yer aldığı, 256 kişilik çok amaçlı salonu bulunan ve 50 öğrencimizin aynı anda ders çalışabileceği bir kompleks oluşturduk. Bugünün şartlarında bu projeye yeniden başlasak, yaklaşık 1.5 milyar TL’lik bir maliyetle karşı karşıya kalırız. Arazisiyle, üst yapısıyla güncel rakamlar bunu gösteriyor. Toplam 10 bloktan oluşan merkezimizde 100 ofis bulunuyor. Bu ofislerin tamamını nakliyeci esnafımız satın aldı, mülk sahibi oldular” dedi.
“Küresel taşımacılıkta üst ligi hedefliyoruz”
“Bugün burada yalnızca yeni bir tesisin kapılarını açmıyor, Mersin’in küresel taşımacılıkta bir üst lige taşıyacak büyük bir vizyonun ilk adımlarını atıyoruz” diyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan sefa Çakır da, “Organize bir lojistik merkezinin eksikliği nedeniyle yıllardır şehrin merkezine sıkışan, bir tarafta hemşehrilerimizi yoran, diğer tarafta nakliyeci esnafımızın işini zorlaştıran bu yapısal soruna bugün kalıcı bir çözüm getiriyoruz.
Bölgemizin ateş hattıyla çevrili olduğu ve Mersin’in uluslararası ticarette güvenli bir liman olarak öne çıktığı bu günlerde, iç nakliyemizin böyle modern ve organize bir yapıya kavuşması dış ticaret ve lojistik operasyonlarımıza büyük bir ivme kazandıracaktır. Mersin; karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu olmak üzere dört taşıma modunu bir arada bulunduran, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki lojistik üssüdür. Önümüzde Mersin için yeni bir dönem var” ifadesini kullandı.
Çakır, aynı zamanda sektörün insan kaynağının da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Giderek artan şoför ihtiyacımız kalıcı çözümler üretirken onların da yollarda güvenle görev yapabilmesi için modern ve nitelikli dinlenme tesislerini hızla hayata geçirmek zorundayız. Bu dönüşüm ancak birlikte, ayrışmadan ve tek ses olarak hareket edersek mümkün olur. MTSO olarak yıllardır raporlarda kalan arama konferanslarında ısrarla altını çizdiğimiz bu yapısal ihtiyacın bugün ete kemiğe bürünmesinden büyük gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.
Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt ise Mersin için çok önemli bir yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşadığını belirterek, “Lojistik artık sadece taşımacılık değil. Ticaretin, üretimin ve kalkınmanın belkemiğidir. Mersin’in sahip olduğu liman ve stratejik konumuyla Türkiye’nin en önemli lojistik kapı kapılarından biridir. Bu yatırım Mersin ekonomisine ciddi bir değer katacaktır” diye konuştu.