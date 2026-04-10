Mersin’de yeni lojistik üssü faaliyete geçti

Mersin Büyükşehir Be­lediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Mer­sin Lojistik Merkezi açıldı. Yak­laşık 75 bin metrekarelik alan­da kurulan, 17 bin 618 metrekare kapalı yapısı, 48 bin metrekare­lik tır parkı ve 180 araç kapasite­sine sahip. Şehir içi trafiği rahat­latması beklenen projenin küre­sel ticaret koridorlarında daha güçlü bir konuma taşıması he­defleniyor.

"Lojistik altyapısı için önemli bir proje"

Açılışta konuşan Türkiye Be­lediyeler Birliği Başkan Veki­li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinin lojistik altyapısı ve limanı dola­yısıyla önemli bir proje olan Mer­sin Lojistik Merkezi’ni hayata ge­çirdiklerini söyledi.

Seçer, “Ala­nımız yaklaşık 75 bin metrekare. Bunun 27 bin metrekarelik kıs­mı üzerine 17 bin 618 metrekare­lik bir kapalı yapı inşa ettik. Ay­rıca 48 bin metrekarelik alanda, 180 araç kapasiteli bir tır parkını da hayata geçirdik. Burada top­lam 122 bağımsız bölümümüz var. Nakliyeci esnafımız için ofis­ler, idari bina, restoran, kahveha­ne, mescit, banka ve servis atölye­si gibi tüm ihtiyaçları düşündük. Bunun yanında belki ilginç gele­bilir ama bir çocuk kampüsü ve okuma salonu da yaptık.

Çocuk atölyelerinin yer aldığı, 256 kişi­lik çok amaçlı salonu bulunan ve 50 öğrencimizin aynı anda ders çalışabileceği bir kompleks oluş­turduk. Bugünün şartlarında bu projeye yeniden başlasak, yakla­şık 1.5 milyar TL’lik bir maliyet­le karşı karşıya kalırız. Arazisiy­le, üst yapısıyla güncel rakamlar bunu gösteriyor. Toplam 10 blok­tan oluşan merkezimizde 100 ofis bulunuyor. Bu ofislerin tamamı­nı nakliyeci esnafımız satın aldı, mülk sahibi oldular” dedi.

“Küresel taşımacılıkta üst ligi hedefliyoruz”

“Bugün burada yalnızca ye­ni bir tesisin kapılarını açmıyor, Mersin’in küresel taşımacılık­ta bir üst lige taşıyacak büyük bir vizyonun ilk adımlarını atıyoruz” diyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Hakan sefa Çakır da, “Organize bir lojistik merkezinin eksikliği nedeniyle yıllardır şeh­rin merkezine sıkışan, bir tarafta hemşehrilerimizi yoran, diğer ta­rafta nakliyeci esnafımızın işini zorlaştıran bu yapısal soruna bu­gün kalıcı bir çözüm getiriyoruz.

Bölgemizin ateş hattıyla çevrili olduğu ve Mersin’in uluslararası ticarette güvenli bir liman olarak öne çıktığı bu günlerde, iç nakli­yemizin böyle modern ve organi­ze bir yapıya kavuşması dış tica­ret ve lojistik operasyonlarımıza büyük bir ivme kazandıracaktır. Mersin; karayolu, denizyolu, de­miryolu ve havayolu olmak üzere dört taşıma modunu bir arada bu­lunduran, Türkiye’nin Doğu Ak­deniz’deki lojistik üssüdür. Önü­müzde Mersin için yeni bir dö­nem var” ifadesini kullandı.

Çakır, aynı zamanda sektörün insan kaynağının da güçlendiril­mesi gerektiğine dikkat çekerek, “Giderek artan şoför ihtiyacımız kalıcı çözümler üretirken onların da yollarda güvenle görev yapa­bilmesi için modern ve nitelikli dinlenme tesislerini hızla hayata geçirmek zorundayız. Bu dönü­şüm ancak birlikte, ayrışmadan ve tek ses olarak hareket eder­sek mümkün olur. MTSO olarak yıllardır raporlarda kalan ara­ma konferanslarında ısrarla al­tını çizdiğimiz bu yapısal ihtiya­cın bugün ete kemiğe bürünme­sinden büyük gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Mersin Nakliyeciler Derne­ği Başkanı Mehmet Bozkurt ise Mersin için çok önemli bir yatı­rımı hayata geçirmenin gururu­nu yaşadığını belirterek, “Lojis­tik artık sadece taşımacılık değil. Ticaretin, üretimin ve kalkınma­nın belkemiğidir. Mersin’in sa­hip olduğu liman ve stratejik ko­numuyla Türkiye’nin en önemli lojistik kapı kapılarından biridir. Bu yatırım Mersin ekonomisine ciddi bir değer katacaktır” diye konuştu.