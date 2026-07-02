Çin küresel demir cevheri pazarını sarsıyor

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Küresel piyasalarda güç dengeleri sarsıcı adımlarla yeniden şekilleniyor. Pekin yönetimi stratejik emtia tedarikinde dizginleri eline alırken piyasa oyuncuları nefeslerini tuttu. Çinli otoriteler dünyanın en büyük çelik üretim pazarına giren hammadde akışına doğrudan müdahale ediyor. Yatırımcılar Asya devinin küresel fiyatları nasıl yönlendireceğini merakla izliyor.

China Mineral Resources Group piyasada deprem etkisi yaratan yeni bir direktif yayınladı. Kurum yerel çelik üreticilerine doğrudan sözlü bir uyarı gönderdi. Fabrikalar 15 Temmuz tarihinden itibaren Avustralyalı madencilik devi Fortescue şirketine ait bazı ürünleri almayacak. FMG kodlu şirketin Super Special Fines ve Fortune Fines isimli düşük kaliteli demir cevheri ürünleri limanlarda bekleyecek.

Yatırımcılar arz daralması beklentisiyle derhal alıma geçti. Çin Dalian Emtia Borsası üzerinde işlem gören TIO1! kodlu eylül vadeli demir cevheri kontratı değer kazandı. Küresel saatle 03.05 itibarıyla kontrat yüzde 0.48 oranında yükselerek 740 yuan seviyesine ulaştı. Fiyatın dolar karşılığı 109.06 dolar olarak yatırımcıların ekranlarına yansıdı.

Singapur Borsası cephesinde de benzer bir hareketlilik göze çarpıyor. Borsada işlem gören SZZFQ6 kodlu ağustos vadeli gösterge demir cevheri kontratı yukarı yönlü ivme kazandı. Fiyat yüzde 0.74 oranında hızlı bir artış sergiledi. Kontratın ton başına fiyatı böylece 98.25 dolar seviyesini test etti.

Limanlarda biriken stoklar alarm veriyor

Yatırımcılar Çin limanlarında devasa bir demir cevheri birikimi gözlemliyor. Veriler 30 Haziran tarihi itibarıyla Fortescue şirketinin Super Special Fines isimli ürününün 7.22 milyon ton stok oluşturduğunu gösteriyor. Danışmanlık şirketi Steelhome tarafından sağlanan SH-TOT-IRONINV kodlu istatistikler tablonun ciddiyetini kanıtlıyor. Reuters hesaplamaları bu miktarın toplam liman demir cevheri stoklarının yaklaşık yüzde 5 oranına denk geldiğini vurguluyor.

Yatırımcılar nakliye maliyetlerindeki düşüşün demir cevheri fiyatlarındaki sert yükselişi dizginlediğini hesaplıyor. Petrol fiyatları ise erken işlemlerde hızlı bir değer kaybı yaşayarak piyasaları şaşırttı. Katar yönetimi İran ve ABD yönetimlerinin çarşamba günü sonuçlanan dolaylı görüşmelerinde pozitif ilerleme sağladığını doğruladı. Görüşmeler savaş öncesinde küresel petrol arzının beşte birini yöneten Hürmüz Boğazı odağında gerçekleşti.

Çin piyasasında yön arayışı sürüyor

Diğer çelik üretim bileşenleri Dalian Emtia Borsası üzerinde kan kaybetti. NYMEX:ACT1! kodlu koklaşabilir kömür fiyatı yüzde 0.28 oranında gerileme yaşadı. DCJcv1 kodlu kok kömürü ise yüzde 1.07 oranında değer kaybederek yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası üzerinde çelik göstergeleri karışık seyir izledi.

RBF1! kodlu inşaat demiri yüzde 0.23 oranında değer kaybederek zayıfladı. EHR1! kodlu sıcak haddelenmiş rulo fiyatı yüzde 0.36 oranında düştü. HRC1! kodlu paslanmaz çelik yüzde 0.85 oranında eriyerek kayıpları derinleştirdi. SWRcv1 kodlu filmaşin ise piyasadan ayrışarak yüzde 0.12 oranında değer kazandı.