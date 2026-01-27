Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeninin satışı gündemde

Türkiye’nin önde gelen holdingleri, ülkenin en büyük açık ocak bakır madenin satışını değerlendiriyor.

Bloomberg News'un haberine göre, sanayi metalinde yaşanan rekor yükselişin ardından şirketin sahipleri madenin satışı için Goldman Sachs Group Inc. ile anlaştı. Konuya yakın kaynaklar, sürecin gizlilik içinde yürütüldüğünü belirtiyor.

Türk holdingleri Akfen Holding AŞ, İlbak Holding AŞ ve Bacacı Yatırım Holding AŞ, Kastamonu’nun kuzeyindeki Gökırmak madenini işleten Acacia Mining Enterprises Inc. için kısmi ya da tam satış seçeneklerini değerlendiriyor. Kaynaklara göre, şirketin tamamı için 1 milyar dolara kadar bir değerleme hedefleniyor.

İlbak Holding’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre Acacia’nın yaklaşık 24 milyon ton bakır cevheri rezervi bulunuyor. Şirketin yıllık üretimi yaklaşık 120 bin ton konsantre seviyesinde gerçekleşirken, 2024 yılı ihracatı 265 milyon dolar olarak kaydedildi.