Murat Savcı, Saint-Gobain Türkiye CEO’luğuna atandı

Yapı malzemeleri sektöründe Türkiye ve uluslararası pazarlarda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Murat Savcı, Saint-Gobain Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atandı.

Savcı, yeni görevinde Saint-Gobain’in Türkiye’de 12 markayla faaliyet gösteren şirketlerinin genel yönetiminden sorumlu olacak. Bu kapsamda Weber, Chryso, Saint-Gobain Aşındırıcılar ile iki ortaklık şirketi olan İzocam ve Dalsan’ın yönetim kurullarında yer alarak, grubun Türkiye’deki kritik operasyonlarının stratejik yönetişimine liderlik edecek.

Murat Savcı’nın öncelikleri arasında, Saint-Gobain’in “Lead & Grow” adıyla hayata geçirilen yeni stratejik planı doğrultusunda bütünleşik çözüm sunma yetkinliğini güçlendirmek, müşteriler nezdinde tercih edilen iş ortağı konumunu pekiştirmek ve tüm iş kollarında sürdürülebilir, kârlı ve uzun vadeli büyümeyi hızlandırmak bulunuyor.

"Potansiyeli önemli şekilde değerlendireceğiz"

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Murat Savcı, şu ifadeleri kullandı:

“Saint-Gobain gibi köklü ve küresel ölçekte güçlü bir grubun Türkiye organizasyonuna liderlik edecek olmak benim için bir gurur. Türkiye, yapı ve altyapı çözümleri alanında önemli bir potansiyele sahip. Önümüzdeki dönemde güçlü ekiplerimizle birlikte bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek adımlar atacağız. Türkiye organizasyonunun uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyümesini bir adım ileri taşıyacağız. Bu doğrultuda düşük karbonlu ve yüksek katma değerli çözümlerimizi daha da geliştirecek, müşterilerimize daha entegre hizmetler sunarak topluma, çevreye ve paydaşlarımıza değer katan iş anlayışımızı daha da güçlendireceğiz.”

Murat Savcı hakkında

İnşaat ve yapı malzemeleri alanında yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip olan Murat Savcı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1991–1994 yılları arasında Almanya Dortmund Teknik Üniversitesi’nde inşaat ekonomisi ve hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Savcı, aynı dönemde inşaat fiziği üzerine akademik çalışmalar yürüttü.

Kariyerine Almanya’da başlayan Savcı, farklı ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası inşaat ve sanayi gruplarında proje yönetimi ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Türkiye’de Baumit Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

2012–2019 yılları arasında Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Savcı, aynı zamanda Belçika merkezli Koramic Chemicals NV’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Şirketlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak uluslararası operasyonları yönetti.

2020 yılında İzocam Genel Direktörü olarak Saint-Gobain Grubu’na katılan Murat Savcı, bu görev süresince sürdürülebilirlik, inovasyon ve operasyonel verimlilik odaklı dönüşüm süreçlerine liderlik etti. İzocam’ın pazar konumunun güçlenmesine ve yüksek katma değerli çözümler alanındaki yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağladı. Savcı, ileri düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Saint-Gobain hakkında

Sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümleri alanında dünya liderleri arasında yer alan Saint-Gobain; inşaat ve endüstriyel pazarlara yönelik malzeme ve hizmetler tasarlamakta, üretmekte ve dağıtmaktadır. Kamu ve özel binaların yenilenmesi, hafif yapı çözümleri ile inşaat ve sanayinin karbondan arındırılmasına yönelik bütünleşik çözümler sunan grup, sürekli inovasyon yaklaşımıyla sürdürülebilirlik ve performansı bir arada sağlamayı hedeflemektedir. 2025 yılında kuruluşunun 360. yılını kutlayan Saint-Gobain, tüm faaliyetlerini “MAKING THE WORLD A BETTER HOME” vizyonu doğrultusunda yürütmektedir.